Se va como las grandes

MEXICALI, Baja California.- Luego de conquistar siete medallas de oro y dos de bronce y de imponer además, cuatro récords nacionales, la jabalinera Mariana Castro se ha despedido del programa de Olimpiada y Nacional Juvenil.

El talento deportivo cachanilla, quien se ha forjado bajo el mando de la entrenadora María Castro Chongo, a partir del 2020 enfrentará nuevos retos pero en la categoría de Primera Fuerza.

“Para el 2020 estaré enfocada en Primera Fuerza porque ya salgo del Sub 23, quiero ir al Nacional de Primera Fuerza, Universiada Nacional y si Dios quiere a Panamericanos Universitarios que se quieren hacer aquí en México”, comentó Mariana.

La atleta mexicalense se encuentra en pleno receso, luego de conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Norte, Centroamérica y el Caribe (Nacac), en Querétaro, destacó que este 2019 no ha sido un año fácil, debido a que tuvo que superar lesiones, aún así pudo ganar el oro en el Nacional Juvenil y el bronce para México en Sub 23.

“Hubo un truene de mi hombro, pero al final se dieron los resultados, pudimos romper el récord mexicano y el récord nacional de la Sub 23 con 57.56 y 57.16 y estoy feliz y agradecida con toda la gente que me ha apoyado, mi entrenadora, mis papás y el Instituto (INDE)”, señaló.

De hecho, la competencia del Nacac 2019 en Querétaro, para Mariana significó el regreso a la Selección Nacional, luego de pasar “un trago amargo” al quedarse fuera de Universiada Mundial en Nápoles 2018, pese a dar la marca que pedían, la cual era de 55.60 metros.

“Para mi fue un trago amargo no ir a Universiada Mundial porque hice la marca cuatro veces y no me llevaron, pero lo recompensamos con el Nacac enfrentándonos a Estados Unidos y Canadá, después de dos años si poder representar a mi país regreso en la Sub 23 y agarró la presea de bronce”, dijo.

Luego de ser medallista de bronce en Olimpiada Nacional del 2011 y 2012 y de oro del 2013 al 2019, tiempo en el que impuso récord mexicano en las categorías Sub 18, Sub 20, Sub 21 y Sub 23, para Mariana ahora es tiempo de pensar en la categoría Mayor.

SUS MARCAS

CATEGORÍA MARCA

Sub 18 52.05 metros

Sub 20 53.65 metros

Sub 21 53.48 metros

Sub 23 57.56 metros