zona sísmica

SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES

En los últimos días se han registrado una serie de sucesos relacionados a la conducta de los estudiantes que evidencian problemas de salud mental.

Tal es el caso del estudiante de la preparatoria Lázaro Cárdenas que amenazó con explotar una bomba en el plantel, así como el rumor de un intento de suicidio de una estudiante en los baños de dicho plantel.

O la suspensión de clases en la secundaria general Número 25, derivada de una amenaza por atentando, al parecer por parte de estudiantes.

Y todo parece indicar que nadie está haciendo nada para atender la cuestión de la salud mental, solo se han visto acciones en materia de seguridad.

Por lo que habría que preguntarle a las autoridades, a los directivos de los planteles educativos, así como al hospital de salud mental de Tijuana que dirige el ex Secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante Moreno que más tiene que suceder para que tomen cartas en el asunto.

Y es que hace falta una estrategia de prevención y atención en salud mental dirigida a los estudiantes.

BURLAN LA JUSTICIA

El proceso en contra de los afectados por el multimillonario fraude de la Caja Magisterial AC (Camac), está demostrando que, así como en otros casos, en Baja California la justicia no es ni pronta ni expedita.

Se debe recordar que los delincuentes de la Camac utilizaban el llamado “esquema ponzi” o “pirámide”, donde se reclutó a inversores, muchos de ellos maestros jubilados, a quienes se les ofreció un atractivo rendimiento, quienes ante esa oferta invirtieron sus ahorros o pensiones, que al final se les hizo de humo y quedaron en la calle.

Eso pasó hace varios años y apenas el pasado martes se realizó la primera audiencia, encabezada por el Juez de Control Fernando Serrano Jiménez, en contra de los imputados por ese megafraude.

Solo que como ha sido usual en estos casos, los imputados se salieron con la suya, porque de nuevo consiguieron posponer la audiencia utilizando mañas legaloides para lograr un alargamiento del procedimiento, así que ahora será hasta el 25 de agosto la siguiente audiencia.

Así que los artífices del fraude, Consuelo Dalila “N”, José Alfredo “N”, Delber Daniel “N”,Minette Aileen “N” y Marialy Lizbeth “N”, entre otros, se ríen de la justicia bajacaliforniana, sobre todo de la Fiscalía General del Estado a cargo de Ricardo Iván Carpio y del Poder Judicial del Estado donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

Por cierto, en este caso del megafraude, ya son varios los profesores víctimas de la estafa que han fallecido, porque han pasado años y no les tocó ver llegar la justicia.

FELICITA POR DESPIDOS

Luego de que fueran despedidos el titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), y la administradora Carmen Salazar Guerra, el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, aprovechó para felicitar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante una sesión de cabildo.

Y es que es bien sabido que ambos funcionarios de la Cespe no eran los favoritos del Alcalde, el director porque a opinión de Ayala tenía un desastre en la ciudad dejando zanjas por todas partes, y Carmen Guerra porque fue candidata a la alcaldía en las pasadas elecciones por el partido Fuerza Por México y constantemente estuvo criticando el gobierno de Ayala.

Además, el Presidente Municipal también aprovechó la recta para decir que también pueden venir cambios en el Ayuntamiento.

“Nosotros hemos estado respaldando las acciones que vino a presentar la Gobernadora recientemente al municipio de Ensenada, celebramos que recientemente haya cambios al interior de la Cespe.

“Cuando los funcionarios no funcionan hay que cambiarlos, y que también se le dé oportunidad a gente comprometida con el pueblo, no comprometida con sus proyectos personales, políticos o de grupo, porque resultó ser que la gente que nos golpeteaba en campaña y que decía que Morena no hacía buenos gobiernos, después estaba incrustada en las nóminas del gobierno de Morena haciendo un mal trabajo, sin compromiso y con pésimos resultados.

“Que bueno, felicito a la gobernadora que haya hecho cambios al interior y que se pongan las pilas, y que cuando vean las barbas de su vecino recortar pongan las suyas a remojar, también aquí en el Ayuntamiento de Ensenada, a ponerse las pilas todos”, advirtió. Armando Ayala.