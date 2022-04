zona sísmica

REVOCACIÓN DE MANDATO

Serán más de 2.9 millones de personas en Baja California podrán emitir su opinión en la consulta de Revocación de Mandato que se celebrará el próximo 10 de abril en todo el País.

En total se instalarán mil 769 casillas en el estado, la mayoría en escuelas y lugares públicos, así lo dio a conocer María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, y las ubicaciones se podrán conocer en los portales y redes sociales del INE.

Lo que sí dejó claro el INE es que el protocolo sanitario se mantendrá, por lo que el uso de cubrebocas en las casillas será obligatorio, para que tome sus precauciones.

En cuanto a las denuncias, la titular del INE detalló que se habían recibido 135 quejas relacionadas a propaganda indebida durante el periodo de veda por la Revocación de Mandato en Baja California, de las 125 quejas 110 fueron presentadas por partidos políticos, y 125 por parte de la ciudadanía.

Lo que sí es un hecho es que será una consulta histórica para México y dependerá de la ciudadanía si es un éxito ya que al menos se requiere un 40% de la participación ciudadana para que sea vinculante.

REPITEN DUETO

La cantante Flor Amargo y la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, parece ser que hicieron buenas migas, luego de aquél encuentro que por casualidad sostuvieron en un restaurante de la Ciudad de México, donde cantaron juntas, pues ésta ya se encuentra en Rosarito a invitación de la edil.

En varios eventos se le ha visto a la artista acompañando a Brown Figueredo y hasta se han aventado un “palomazo” a capela, como ocurrió en el Centro de Convenciones Baja California Center, luego de una entrevista realizada a la cantante.

A decir de Flor Amargo, recorrerá los diferentes municipios del Estado para promocionarlos, así que no le extrañe si de repente la ve tocando y cantando en las calles, como es su costumbre.

Por cierto, no todo fue miel sobre hojuelas para la Alcaldesa, pues tremendo coraje fue el que hizo durante la presentación del programa “Welcome to Baja”, ya que no había un espacio asignado para ella en el templete, armado para la presentación del mismo.

La edil rosaritense permaneció de pie, en las últimas filas de invitados y aunque algunos funcionarios intentaron convencerla de pasar al frente luego de que externara sus quejas, de plano se negó.

Fue hasta que se solicitó a los medios de comunicación que estaban presentes tomar la foto oficial del evento, cuando Brown Figueredo se animó y se acercó a donde se encontraba la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco y el secretario de Turismo del Estado, Miguel Aguiñiga, para salir en la foto.

VOTOS PARA EL DIRECTOR

El que tal parece que no pudo tomar una decisión y hacer un nombramiento es el alcalde de Tecate, Dario Benitez.

Y es que a través de sus redes sociales, dio a conocer que serán los bomberos quienes decidan quién debe ser el director de bomberos, así que hizo una consulta interna, por así decirlo, que tanto les gusta a la 4T.

Así que puso una urna y toda la cosa en el departamento de Bomberos para que votaran por su favorito.

Ojalá y los elementos no se vayan por quien les cae mejor, sino que en realidad nombren a quien es más capaz, porque esos puestos no son para andar jugando.

Así que el Alcalde no pudo nombrar a alguien por su trayectoria y capacidad, y para hacer las cosas más fáciles dejó una decisión que le toca, en manos de otros.

AVALA TORRUCO A MARINA

La visita del secretario de Turismo federal a Baja California, Miguel Torruco Marqués, demuestra que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cuenta con el respaldo del Gobierno de México, porque aunada a la visita de ayer, hace poco visitaron la entidad la directora de la Comisión Nacional del Deporte, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y no pasó desapercibido que el encargado de turismo a nivel federal expresara que “ahora sí hay gobernadora para rato en Baja California”, lo que dicen puede ser interpretado porque el funcionario se dio cuenta que Marina tiene buen apoyo y popularidad en la población, no como su antecesor.

Para algunos hay un contraste con el ex mandatario de dos años, de quien parece su paso fue prácticamente intrascendente por la oficina principal del edificio del Poder Ejecutivo local.