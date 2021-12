zona sísmica

Peticiones a Santa

En la víspera de la Navidad y ya casi listo para montar su trineo, con los renos listos para emprender el nocturno viaje, Santaclós se decidió echar una última leída a los millones de cartas enviadas al Polo Norte desde todo el planeta, donde le piden infinidad de regalos de todos tipos y tamaños.

El gordo personaje con su vestimenta roja, sus largas barbas blancas resplandecientes como la nieve. metió la mano entre el cúmulo de epístolas para tomar unas cuantas. Tras verlas por unos segundos con detenimiento y curiosidad, lanzó más que un simple jo jo jo, sino una sonora carcajada que hizo patalear a los renos colocados ya en posición de salida. ¿Cuáles son esas cartas? Veamos.

Andrés Manuel López Obrador: "Muy querido Santa. Sé que acabo de decir que yo creo más en los Santos Reyes, pero por si las dudas te mando esta carta para pedirte cumplas mis deseos, porque de lo contrario te podré "balconear" en mi "mañanera". Bien, no creas que es mucho lo que pido este año, nada más quiero que me traigas el juguetito de la Revocación de Mandato porque aunque tú y yo sabemos que nadie quiere que me vaya, debo estar en campaña permanente para poder distraer la atención a los problemas de México. Así que nada más concédeme ese deseo mi querido gordinflón y prometo portarme bien de aquí a fin de año".

Lorenzo Córdova Vianello: "Mi queridísimo Santa, en esta ocasión te saludo para pedirte equipo deportivo, principalmente mándame unas caretas, rodilleras y coderas para protegerme de la paliza diaria lanzada desde el púlpito presidencial, así como de todos los afines a la 4T. Sabes, querido Santa, ya no siento lo duro, sino lo tupido".

Marina del Pilar Ávila: "Con el corazón por delante te mando mi cartita, mi querido Santa. Sé que todo lo ves desde el Polo Norte, así que debes estar enterado de que tengo casi dos meses como Gobernadora, pero aunque he avanzado Peticiones a Santa Andrés Manuel López Obrador Marina del Pilar Ávila para mejorar la imagen dejada por mi antecesor, aún siento como si su sombra me pusiera obstáculos. Por ese motivo este año quiero pedirte de favor que me mandes un borrador para quitarme esa sombra de encima ¿sí?".

Hugo López-Gatell: "Mi estimado Santaclós, este año me he portado muy bien porque aunque la pandemia no la he controlado, sigo siendo el 'zar' en esa materia. Pero en realidad este año mi querido Santa tráeme de regalo un poco de credibilidad, puesto que hay quienes ya me consideran un simple bufón, sobre todo los columnistas, periodistas, caricaturistas y hasta la senadora Lily Téllez que no me bajan de payaso".

Claudia Sheibaum Pardo: "Mi muy querido Santa. Te escribo en esta ocasión para hacerte un encargo especial, muy especial. Ya sabes que este año se me cayó el trenecito y en las elecciones de junio me metieron una paliza la oposición al llevarse la mitad de las canicas de Ciudad de México. Sé que eso ha causado mala impresión a nivel nacional y hasta mundial, pero mi deseo es que me asegures que llevo buena carrera hacia la Presidencia para estar en las boletas electorales. Aunque sabes, creo que esta carta debí mandarla a Palacio, pero de todos modos ahí te encargo".

Ricardo Monreal Ávila: "Mi muy querido Santaclós. Primero que nada un saludo desde la capital de la República Mexicana, desde donde te pido como regalo navideño me des un empujón para poder acercarme un poco más al señor Presidente, porque durante los últimos meses como que me ha relegado. Antes desayunábamos con frecuencia y ahora como que me evita. Ya ves que ni siquiera estuve en la celebración del tercer año de su arribo a la Presidencia porque como que me hicieron el fuchi. Te pido Santaclós me ayudes a acercarme de nuevo a Andrés Manuel, porque yo he repetido en todos los foros que yo voy a estar en la boleta de 2024, con o sin Morena".

Luis Crescencio Sandoval González: "Muy estimado Santaclós. Te informo que este año desde la Presidencia de la República nos han sido concedidas infinidad de misiones a desempeñar, la mayoría de ellas diferentes a las establecidas en la Constitución, que es salvaguardar la seguridad nacional. Todas ellas debemos cumplirlas cabalmente. Es por ello querido Santa, mi deseo es que ya no nos echen tanta chamba que debe ser de los civiles porque estamos atiborrados de actividades".