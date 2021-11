zona sísmica

VACUNACIÓN

La vacunación para menores de 15 a 17 años en Baja California iniciará hasta el lunes, informó la Secretaría de Salud de Baja California que dirige Adrián Medina Amarillas, siendo el primer estado en comenzar formalmente con la vacunación de dicho grupo etario.

Las fechas se han ido cambiando, en un inicio la aplicación del biológico arrancaría ayer, posteriormente, horas después de anunciarlo señalaron que sería hoy la fecha de arranque, pero la autoridad al final decidió que fuera hasta el lunes cuando se empezará a aplicar.

En total son 45 mil vacunas las cuales serán destinadas en su mayoría a Mexicali y Tijuana; hay que recordar que la población menor de edad es de más de 300 mil, por lo que apenas será un inicio, faltando aún miles de dosis por aplicar.

Ahora solo falta conocer la logística, ya que al haber tantos menores para vacunarse, deberá ser importante la manera en que se realizará para no generar aglomeraciones; seguramente esa fue una de las razones por las que la autoridad en materia de salud decidió esperar un poco más para aplicar las vacunas.

Algo también importante es la vacunación transnacional que se inició en Tijuana con niños de 12 a 17 años quienes recibirán vacuna de San California para apoyar en la inmunización de la población menor, por lo que más de 400 menores recibirán su vacuna.

Lo que es una realidad es que ante el inminente inicio de la temporada navideña y las reuniones que trae consigo sin duda es importante que la mayor parte de la población esté vacunada, para así evitar la propagación del virus y seguir con la tercera ola de Covid-19 en Baja California.

VISITA DE EMBAJADOR

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar estará en Tijuana y San Diego el próximo lunes 22 de noviembre, por lo que el consulado de Estados Unidos en Tijuana está alistando los detalles para que todo salga a la perfección.

La visita del embajador iniciará en San Diego, en un recorrido por la planta tratadora de agua de los Estados Unidos; pero por la tarde estará en el Consulado de Tijuana, teniendo como anfitrión a Thomas E. Reott, cónsul general de los Estados Unidos en Tijuana.

En Tijuana se tendrá la conferencia de prensa binacional con el embajador Salazar, quien estará acompañado de Michael Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco.

El tema será El Agua: Retos y Soluciones Compartidas, en donde se verá la actualización de proyectos que son parte del plan integral anunciado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

También se anunciarán las inversiones planificadas en México y como se verán reflejados los esfuerzos binacionales en la calidad del agua en el Río Tijuana.

Hay que recordar que el tema del agua del Río Tijuana ha sido duramente criticado por autoridades de San Diego, por lo que los esfuerzos que se hagan en la zona serán importantes en materia ambiental tanto para San Diego como Tijuana.

DIFERENCIAS EN ROSARITO

En el Cabildo de Rosarito el horno no está para bollos, y es que las diferencias entre los ediles de oposición y los aliados del gobierno cada vez son más marcadas y los disgustos de los primeros se acumulan a diario, pues prácticamente su presencia no es requerida, casi para ninguna reunión de gobierno.

De hecho, el agandalle inició desde el primer día de la actual administración, cuando se repartieron las comisiones, dejando fuera a los regidores de oposición, pues solo se les otorgaron aquellas comisiones que no representan un peso específico en las decisiones que se toman.

Así que las comisiones están conformadas por tres ediles, presidente, secretario y vocal y si bien se pudieran sumar todos los ediles que quieran asistir a las reuniones, no tienen voz ni voto, así que solo pueden estar de “mirones”.

La regidora por el PES, Dalia Salazar, ya hizo pública su inconformidad, pues ni siquiera a reuniones que tienen que ver con las comisiones que le asignaron es invitada, aun cuando lo pida de manera oficial.

Dicen que no será nada fácil el paso de los regidores de oposición en este gobierno, pues literalmente, sin importar si están de acuerdo o no, en las decisiones que se toman, su voto no pesa ante la avasalladora mayoría de los ediles morenistas.

Claro, hay otras voces que aseguran que desde ahora empieza a haber fracturas que se irán ampliando en pocos meses, cuando se busque al sucesor de la alcaldesa Araceli Brown o incluso antes.