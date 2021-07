zona sísmica

VALLE DE GUADALUPE ¿PUEBLO MÁGICO?

El Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles solicitó que el Valle de Guadalupe sea nombrado Pueblo Mágico, incluso presentó la carta de postulación durante un encuentro del titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, con representantes turísticos de los municipios de Baja California.

El Valle de Guadalupe, conformado por las delegaciones: San Antonio de las Minas, Francisco Zarco y El Porvenir, cuenta con importantes atractivos naturales, una gran diversidad de servicios y experiencias, que lo ubican entre los destinos predilectos de turismo nacional e internacional. “El Valle de Guadalupe cuenta con un destacado acervo cultural, en este convergen dos asentamientos de la etnia originaria Kumiai, en ambas se cuenta con centros ecoturísticos; además de que hace más de 100 años, se asentó en la zona una comunidad rusa”, apuntó.

Destacó que desde hace más de medio siglo, se cuenta con una importante producción de aceite de olivo; y en los últimos 30 años se ha consolidado como destino enoturístico, al albergar a la principal Ruta del Vino de México, con 120 casas vinícolas con más de 500 etiquetas de diversos varietales. “En la Ruta del Vino, hay más de 100 restaurantes con presencia de chefs reconocidos a nivel nacional e internacional; aunado a que destaca por sus atractivos naturales y la elaboración de productos de alta calidad”, afirmó.

Ahora faltará esperar si se considerará la petición.

REVIVE TURISMO

Torruco Marqués estuvo ayer encabezando el primer evento turístico masivo en el País, que precisamente se llevó a cabo en Tijuana.

Al inaugurar, dijo que este evento es el banderazo de salida de la nueva era del turismo del País, que estuvo muy castigado por la pandemia.

Agradeció a las autoridades estatales y locales porque la región se encuentra en color verde, por lo cual ya se puede estar más tranquilo.

El evento contó con más de 60 expositores con ofertas de diversos puntos turísticos de Baja California.

LE SACAN

Luego de que el Congreso del Estado autorizó los matrimonios igualitarios, corresponde a los cabildos de los ayuntamientos analizar y votar el tema para darle validez.

Pero, tal parece, que resulta algo espinoso para algunos que prefieren no meterse en ese tema y no lo van a votar. Por el momento, solo el Ayuntamiento de Tecate, que encabeza Zulema Adams, es el que ya votó y aprobó la ley. Pero Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali al parecer no lo tocarán ni a favor ni en contra.

Al no haber votación de este tema, en unos días más ya será válido.

RECONOCEN A FISCAL DE BC

El 12 de julio los abogados en México celebran su día, y parece que a quien le adelantaron el festejo fue al Fiscal General de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, quien ayer fue reconocido por la universidad privada CEUNO.

La Universidad otorgó el Mérito Vocacional a Ruiz Hernández, pero no por su trabajo al frente de la Fiscalía, sino por su trabajo como profesional y como líder de su profesión; aunque dicen que dentro de la Fiscalía también hay trabajo bien llevado a cabo. Cuentan que la creación de las preparatorias militarizadas, el combate a la corrupción de menores con la destrucción de máquinas tragamonedas dejó un buen sabor de boca en la pasada visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El premio otorgado por la Universidad CEUNO se entrega anualmente a abogados que hayan hecho estas aportaciones sociales, y que se destaquen por su liderazgo y desarrollo en el área del derecho.

Entre felicitaciones a los abogados, se le reconoció por el proyecto de academias militarizadas, ya que es un proyecto de aportación social, la preparatoria para ayudar a personas que requerían la educación, y que permita alejarlo del círculo de la delincuencia, permitiéndole a los estudiantes optar por un proyecto de vida digno.