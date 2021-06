zona sísmica

Anuncian visita Presidencial

Quien en unas semanas vendrá a Baja California a recoger los frutos de su popularidad es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que los resultados de la contienda del pasado 6 de junio siguieron demostrando que al menos Baja California sigue siendo Morena.

En la conferencia mañanera, López Obrador anunció que en aproximadamente un mes hará una gira por BC y Sonora.

“Voy a ir en un mes...voy a Sonora y a Baja California. Vamos a la inauguración del hospital en San Quintín, que tengo ese compromiso, una escuela de jóvenes en Tijuana y voy a entrar por San Luis Río Colorado, toda la frontera norte, Nogales y a bajar a Hermosillo”, dijo.

Por su lado, también en la conferencia mañanera, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, informó que el Presidente de la República arribará a la entidad a finales de junio o los primeros días de julio.

También el delegado único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, habló sobre la visita de AMLO.

Dijo que estará en la inauguración de una clínica del IMSS en San Quintín y la apertura de un espacio educativo para la atención de jóvenes en Tijuana.

INVESTIGARÁ MANEJOS DE ADAMS

Darío Benítez Ruiz, virtual ganador a la Presidencia Municipal de Tecate, expresó que investigará los manejos de los recursos que se hicieron durante la administración de Zulema Adams, actual alcaldesa de Tecate.

Señaló que a través de la Sindicatura revisarán qué fue lo que ocurrió con las cuentas de la administración actual. Pero no sólo quedará ahí, Benítez está buscando impugnar la diputación de Adams, quien está en cuarto lugar de la lista de plurinominales de Morena y posiblemente llegue al Congreso.

De acuerdo a Benítez ella no cumplió con la separación del cargo 90 días antes de la jornada electoral, así que buscarán que no llegue a San Lázaro.

PAGOS PENDIENTES

Al finalizar las campañas, es clásico que los perdedores se nieguen a pagar o incluso dejen de contestar los teléfonos a sus antiguos amigos y proveedores, esto se pudo ver claramente en el PAN donde decenas de jóvenes tomaron el partido porque nunca llegó el dinero que les prometieron.

Parecía que sería el único capítulo de esta vergonzosa situación, puesto que muchos confiaban que en las filas de Jorge Hank Rhon, no sucedería algo así. Pero dicen que tal parece que uno de sus más cercanos no siguió su escuela y al contrario, en lugar de buscarle soluciones al ex candidato, lo está metiendo en varios líos.

Comentan que se trata de Eduardo Bernal, uno de sus coordinadores de campaña quien dicen que desde hace un par de semanas antes de la elección, dejó de contestar los teléfonos y si iban a buscarlo a su oficina en el Hipódromo, se hacía el hombre más ocupado en el mundo, por este motivo, señalan, muchos de los apoyos nunca llegaron, incluso hay líderes y proveedores que están dispuestos a irse a ponerle plantón al ingeniero para que pague los adeudos a los que Bernal lo comprometió, esperando que él sí pueda valer la palabra que su emisario no. Muchos se preguntan si realmente este tipo de fallos, como negarse a pagar y cerrar el flujo del dinero, fueron uno de los principales yerros en la campaña de Hank, y si bien, el caso de Bernal no es el único, si es el más sonado, puesto que "Lalo" como le dicen sus amigos, siempre se vendió como "el hombre más cercano al Ingeniero", quizá tan cercano -dicen- que supo bien cuando dejar de pagar y mejor guardarse los recursos para cuando regrese al Estado de México, con otra derrota más bajo el bolsillo.