zona sísmica

PROMETE AMLO VISITA A BC

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que tiene un gran cariño a Baja California y antes de cumplir sus dos años de gobierno estará por el estado 29 recorriendo todos sus municipios.

El mandatario dijo que también estará en San Quintín, el cual es ahora el sexto municipio en Baja California y que en 2024 tendrá su primera administración electa. Esto lo comentó luego de la visita que tuvo de parte del gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez y el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.

La última vez que López Obrador estuvo en territorio bajacaliforniano fue el 28 de marzo en Mexicali, para la inauguración de las obras realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Ahora según lo dicho en sus redes sociales estará en Baja California antes del 1 de diciembre, por lo que sería en las próximas cuatro semanas.

EXHORTAN A CUMPLIR CON SALUD

El Sector Salud, por medio de la Coepris, delineó el pasado miércoles la estrategia para tratar de contener el alza de casos Covid en Baja California, sobre todo en Mexicali, que sigue siendo número uno en casos activos.

En dicho evento, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, señaló que el panorama es complicado por lo que no habrá tolerancia para aquellos negocios que incumplan.

Detalló que ya fueron varios meses en los que se debieron de aplicar los protocolos, por lo que quienes no los apliquen se les cerrará, no al sector completo, sino sólo a quienes incumplan ya que por uno no la llevarán todos.

Ante esto, quienes de inmediato se pusieron las pilas fue el sector restaurantero de Baja California, que definitivamente está siendo todo lo posible e imposible por evitar dar marcha atrás a lo que ya abrieron como sector.

Miguel Ángel Torres, presidente de Canirac Mexicali, hizo referencia a que lanzaron una fuerte campaña hacia sus agremiados.

La primera fue el reto de 15 días con cubrebocas, con el fin de parar las cadenas de transmisión en la Capital del Estado, ante el alto índice de casos Covid activos.

La segunda, Si no cumples, no te quejes, la cual va dirigida a los restauranteros que no han hecho caso de las medidas impuestas por el sector salud de sana distancia entre comensales, así como protocolos de desinfección al entrar a los locales.

Miguel Ángel Badiola Montaño días atrás grabó un mensaje dirigido al sector en el que exhorta a cumplir con todas las medidas de sanidad que marca la secretaría de salud.

También ayer, Alonso Pérez Rico tuvo una reunión con los dirigentes de sobre ruedas en Mexicali, ya había hecho lo propio en Tijuana, y prácticamente firmaron el compromiso de que todos los que asistan deberán portar cubrebocas, de lo contrario les estarán cerrando.

Por cierto, dicen que en la vida hay momento para todo, pero no todo se puede dar en el mismo momento, y esto sale a relucir, luego de que en pleno evento de la Coepris, al cual solo asistieron medios de comunicación empresarios y funcionarios, uno de estos últimos utilizara el micrófono solo para desvivirse en halagos al Secretario de Salud.

Resulta que el Comisionado estatal de la Coepris, David Gutiérrez Inzunza dedicó el 50% de su discurso a reconocer la labor de su Secretario de Salud.

Dijo que Pérez Rico día a día está en la línea de guerra y lo ve y lo escucha dando su vida, por lo que lo dicho fue en manera de reconocimiento a su labor.

Al Secretario no le quedó más que agradecer las palabras, y cortar el tema, lo que sí ha dicho el secretario en anteriores ocasiones es que la lucha es de todos, y el agradecimiento siempre va primero a médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de batalla frente al Covid-19.