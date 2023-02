Zona Ssmica

Karla Ruiz sigue en política

A la que se le ha visto más activa es a Karla Ruiz Macfarland, ex alcaldesa de Tijuana, quien al parecer no ha quitado el dedo del renglón de la política.

Cabe recordar que fue presidenta municipal de Tijuana cuando Arturo González Cruz renunció a su cargo.

A pesar de su corta experiencia en la política, entró en el cargo y pudo terminar con la administración.

Cuando estaba por finalizar su encargo, intentó ser candidata por Morena, sin embargo, la famosa encuesta del partido no la favoreció.

Sin embargo, en la actualidad todo indica que algo busca en la política, o la buscan a ella por ver que tiene potencial.

Durante la reciente visita del líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ella fue invitada a una reunión, incluso salen juntos en una fotografía.

Dicen que Movimiento Ciudadano anda viendo precisamente perfiles que pueda integrar a su causa, aunque ella aún no ha dicho adiós a Morena.

Por lo pronto, todo indica que está abierta a las opciones.

HACKEAN AYUNTAMIENTO DE ROSARITO

Los enemigos, reales o imaginarios, de la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo volvieron a hacer de las suyas. Esta vez, según aseguró la presidenta, mediante redes sociales, hackeando al menos 40 computadoras del sistema del Palacio Municipal, especialmente en las áreas de Recaudación y Catastro.

En su perfil de Facebook, la alcaldesa dijo que al más tiempo buena cara y que fueron víctimas de un ataque cibernético.

Agregó que aún así han podido avanzar en los sistemas para que se pueda pagar, cobrar y trabajar.

“Sonrían les vamos a volver a ganar. Pd. Para las y los ponzoñosos deseo se les regrese lo que me desean, me vale que me critiquen porque me amo con toda mi alma y mi sonrisa me encanta”, expresó la alcaldesa con una selfie sonriendo.

VAQUITA MARINA

Todo parece indicar que México está entre la espada y la pared en cuanto al tema de la Vaquita Marina, esto luego de que a finales de 2022, México recibió un ultimátum para que se realizaran acciones concretas para salvar a la especie del peligro de extinción.

Por tal motivo, a principios de mes, el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador entregó al Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres un plan de acción inmediato para salvar a la vaquita marina.

En el plan, según cuentan, se promete mano dura contra el tráfico ilegal de la totoaba, pez endémico del alto Golfo de California, el cual es capturado con redes de enmalle que atrapan a la vaquita marina.

El problema que se viene para México si el plan presentado no se considera lo suficientemente efectivo caerá sobre México una sanción no solo en productos marinos sino en todos aquellos en los que se tengan especies protegidas.

Esto aunado a la no compra de productos marinos del mar de Cortés que varias empresas internacionales ya aplican a México.

Ahora a México solo le queda esperar el análisis del documento por parte de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, si con lo establecido México libra las sanciones o bien debe modificarlo para entregarlo de nueva cuenta antes del 28 de febrero del presente año.

En este tema, los últimos alegatos se dan en el caso de la detención del líder pesquero del Puerto de San Felipe, Sunshine “N”, quien se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo juzgado por delitos federales por tráfico de totoaba.

Tras la detención en noviembre de 2020, ya se encuentra la etapa final del juicio por lo que habrá que estar atentos del desenlace de este caso.