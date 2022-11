Zona Ssmica

Gran convocatoria de ingenieros

Tijuana fue la sede de la 38ª Reunión Nacional de Ingenieros Civiles, en donde convergieron cientos de profesionistas de todos los estados de México y autoridades de los tres niveles de gobierno para abordar temas de Inversión e Infraestructura Fronteriza.

Gerardo Tenorio Escárcega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana (Cictac), fue el anfitrión y tuvo como invitado especial a Óscar Coello Huerta, de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles A.C (Femcic), en donde resaltó la unidad de los profesionistas que durante décadas han fungido como el brazo técnico de la autoridad y la población.

En la parte política, destacó la presencia de Carlos Candelaria López, director general de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerado uno de los hombres cercano al Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, una de las “corcholatas” por Morena para suceder al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Temas como retos de Desarrollo de Infraestructura; Sustentabilidad y Medio Ambiente; Aguas y Saneamiento; Movilidad Metropolitana; Inversión y Financiamiento, así como Inversión e Infraestructura.

Un éxito este encuentro que colocó a Tijuana en el ojo nacional y que, según estimaciones generó una derrama por el orden de los 3 millones de pesos para Baja California.

HACE RUIDO NUEVA RUTA

No se sabe bien a bien cuál es la razón, pero la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, ha mostrado desde que asumió el cargo, un especial interés en el transporte y ello la llevó a solicitar al IMOS una nueva ruta que cubrirá de Rosarito a Valle de las Palmas y de regreso.

Dicen los enterados que intentó “chamaquear” a Raquel Corona, jefa de Movilidad del IMOS, pues pretendía que esta nueva ruta fuera libre, por eso este jueves se realizó una reunión de emergencia, ya que los taxis de esa ruta estaban operando, pero sin regla alguna para ello.

El caso es que sólo podrá ser utilizada por estudiantes que salen de Rosarito hacia Valle de las Palmas y aquellos que utilizarán esa ruta, pero que deben portar su credencial de estudiantes, como requisito ineludible.

La ruta solo operará de lunes a viernes y no los días festivos ni de vacaciones, así que comercialmente no parece muy redituable, ya que según se dice no hay ningún estudio que avale la operatividad del recorrido, pues solo fue de compromiso y palabra inicialmente.

Así las cosas, no se le ve mucho futuro a esta nueva ruta, por lo que no se sabe cuánto tiempo logrará funcionar sin que haya problemas con los transportistas de Tijuana, que ya pusieron el grito en el cielo con la sola idea de que se pudiera levantar pasaje, so pretexto de ayudar a los estudiantes.

ELEGIRÁN CONSEJEROS

Va a estar interesante la designación de los dos Consejeros de la Judicatura que representarán al Congreso del Estado en el Poder Judicial estatal, puesto que al menos designarán a una mujer para que haya paridad de género.

Se debe recordar que a los actuales consejeros César Holguín Angulo y Francisco Javier Mercado Flores se les acaba el corrido en los próximos días, aunque al menor el primero de ellos quiere seguir en el puesto por medio de un amparo promovido en un Juzgado de Distrito en Mexicali, donde le concedieron la suspensión definitiva.

Pero mientras son peras o son manzanas, en el Congreso del Estado se efectuaron las entrevistas

a los aspirantes a Consejeros de la Judicatura.

Una de las entrevistadas es la actual Visitadora General, Karla Laura Domínguez Norzagaray, quien dicen tiene el apoyo por sus relaciones familiares con la diputada morenista María del Rocío Adame Muñoz.

Hay quienes consideran que Domínguez no debe ocupar el cargo de Consejera, porque cuando estuvo en la Fiscalía General del Estado fue despedida de la Fiscalía Regional de Rosarito, junto con el director de Coordinadores en ese mismo municipio, al parecer porque su trabajo no dio resultados.

De ahí, pasó a la Visitaduría General y ahora quiere dar el brinco al Consejo de la Judicatura.