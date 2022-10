Zona Ssmica

Nueva togada

A partir del jueves pasado, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se encuentra

completo, ahora sí, con todos los magistrados numerarios, al ser designada la magistrada Leonor Garza Chávez, quien ocupará la vacante del ex togado Víctor Manuel Vázquez Fernández.

Se debe recordar que desde hace unos seis años empezaron a quedar fuera del TSJE los magistrados

que cumplían 70 años, edad límite establecida por la ley para poder formar parte de ese cuerpo colegiado.

Varios de los togados que salieron por “viejitos”, que dicho sea de paso estaban en el cargo desde el 1 de noviembre de 1995, promovieron amparos para tratar de quedarse en el cargo, pero finalmente los Tribunales Federales se los negaron porque no era violatorio de sus derechos constitucionales.

Los únicos que no se quisieron quedar "a chaleco" son los ex magistrados Emilio Castellanos Luján y María Esther Rentería Ibarra. Pero a medida que les iban dando palo en los amparos a los

otros ex magistrados y se confirmaba que quedaban fuera, las vacantes se fueron otorgando por medio de los concursos a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado, quien mandaba la lista al Congreso del Estado, donde se tomaba la decisión final. La última vacante que quedaba era la de Vázquez Fernández, quien peleó para quedarse en el cargo, solo que al final perdió el pleito.

Tras esa determinación, se realizó el concurso para la vacante y el Congreso local designó a Garza Chávez, quien es hermana de Andrés Garza Chávez, personaje que ha trabajado y es de las confianzas de Jorge Hank Rhon, dueño de Grupo Caliente, ex presidente municipal de Tijuana y ex candidato a la gubernatura de Baja California por el PES en las pasadas elecciones, donde compitió contra la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena.

Dicen que en la designación de la nueva magistrada pudo haber mano “caliente”, pero el caso es que es un hecho consumado y el TSJE ya tiene ahora sí a sus magistrados numerarios y no hay más concursos en puerta. Los próximos magistrados numerarios que saldrán al cumplir 70 años de edad son Jesús Espinoza Orozco, el 10 de septiembre de 2024, y José Luis Cebreros Samaniego, el 24 de diciembre de 2025.

Por cierto, en el caso de Andrés Garza Chávez, fue regidor y secretario de Gobierno cuando Hank era Alcalde, después fue consejero de la judicatura. El pasado domingo se registró para ser el presidente del PES en Tijuana.

PRIVADO EN LUGAR PÚBLICO



Los que tal parece que echarán la casa por la ventana son los de Canacintra Tjuana, que preside Jorge Figueroa y es que para celebrar su 75 aniversario tendrán un concierto con el cantante Emmanuel.



La publicidad que ya se ve en redes sociales llamó la atención a más de un fan, al interesarse en el concierto.



Sin embargo, ésta aclara que se trata de un evento privado, solo para los socios de Cancintra.



Lo raro es que lo harán en un lugar público, el monumento conocido como a las tijeras o Independencia, ubicado precisamente en esta avenida, en la glorieta frente al Cecut.



Así que para hacer un evento privado en un lugar público y muy transitado seguramente ya cuentan con el permiso del Ayuntamiento, además de toda la logística que tendrán que manejar por el tema del tráfico.



Seguramente en los próximos días darán más detalles de cómo harán el concierto privado en un lugar público.