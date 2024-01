Militar a la política

Causó sorpresa ayer la decisión del general de División DEM en retiro, Alfonso Duarte Mújica, de presentar su carta de intención para registrarse como pre candidato a diputado federal por el distrito quinto federal, que se ubica en Tijuana.

Se debe recordar que el militar en su paso por Baja California como Comandante de la Segunda Región Militar hizo mancuerna con el aspirante a la Senaduría por el PAN, José Guadalupe Osuna Millán, durante le época en la que Tijuana vivió momentos de terror por los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que desde hace tiempo sentaron sus reales en la ciudad más poblada de Baja California.

Con esta intención de Duarte, parece que los partidos políticos de todos los colores le están apostando al verde olivo, porque todos quieren tener a alguien de las fuerzas armadas en sus filas, tal vez para andar sin querer en sintonía con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha cedido a las fuerzas armadas puertos, aeropuertos, carreteras, refinerías, distribución de medicamentos, trenes, una línea aérea, aduanas y demás.

Por cierto, sobre Duarte Mújica aún se recuerda cuando en pleno festejo del aniversario de la Independencia de México en 2011, en el tercer piso del edificio del Ejecutivo del Estado, acusó con Osuna Millán al entonces secretario general del Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, por borracho, desobligado, grosero y confianzudo, entre otros calificativos.

LA DEUDA

Muchas reacciones causó el anuncio de la alcaldesa de Tijuana. Montserrat Caballero Ramírez, de que pagará la deuda histórica en el Municipio.

Sin embargo, aún hay quienes no se la creen por completo o dicen que puede haber letras chiquitas.

Y es que apenas fue el anuncio, pero según la autoridad municipal, los pagos se harán de manera gradual porque los bancos asi lo establecen.

Recibirán pagarés por parte de las instituciones bancarias y los irán saldado hasta concluir y quedar en ceros aproximadamente en marzo.

Así que para evitar suspicacias, comentan que el Ayuntamiento deberá ser muy claro tanto en la explicación de dónde salieron los recursos como en el comprobante final de que la deuda ya no existe.

LE PONEN LUPA

Dicen que confiado en su buen tino político y una supuesta buena relación con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el ex titular de la Cespm en Mexicali en la época del ex gobernador Jaime Bonilla y de la Secretaría del Agua en el actual gobierno, el doctor Armando Fernández Samaniego anda muy alzado.

Y es que el hoy aspirante la candidatura de la diputación federal por el Distrito 07, no solo desafía a las autoridades electorales al inundar de propaganda, sino que abiertamente intenta ser cabeza en la toma de decisiones político electorales “picándole los ojos” a la jefa política estatal.

Comentan que Samaniego no alcanza a entender que la jefa política en Baja California es la Gobernadora y será ella quien, en base a disposiciones internas y en sus alianzas con otros partidos políticos, determinen a quién sí y a quien no apoyar en las candidaturas. Por eso, en las indiscretas paredes del Centro de Gobierno se escucha que han decidido poner marcación especial a los movimientos no autorizados que trae el ex funcionario.