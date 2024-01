La crisis de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, entre ellas Baja California, seguramente seguirá en crecimiento durante este año.

Lamentablemente como en el Coloso del Norte será un año electoral donde se decidirá si Joe Biden sigue en la Casa Blanca o retoman el poder los Republicanos, habrá candidatos que enfoquen sus discursos en contra de la migración, para tratar de conseguir votos, tal como lo está haciendo el gobernador de Texas.

Mientras que por parte del gobierno de Estados Unidos, se reforzarán los controles precisamente para no dar la sensación de flexibilidad ante ese problema.

Solo que mientras eso sucede, cientos de migrantes llegan diariamente a Baja California, donde ante los fuertes controles gringos, se tienen que quedar sobre todo en Mexicali y Tijuana, donde llenan los albergues o de plano viven en las calles.

Además, no es descabellado que vuelva a llegar de nuevo a la Casa Blanca el ex presidente Donald Trump, el principal incitador contra los migrantes,

Si Trump es ungido de nuevo como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, de nuevo usará a México y a los migrantes como piñata, puesto que en su primera campaña eso le resultó favorable para darle las llaves de la Sala Oval.

SIN NOTIFICACIÓN

De nueva cuenta un “pequeño” error por parte de un Juez provocó el aplazamiento de una audiencia intermedia que debió realizarse el pasado 27 de diciembre, para ser reprogramada de un plumazo para el mes de febrero.

Esto ocurrió dentro de la causa penal 03740/2023 en Mexicali, donde en noviembre pasado el juez de control

Bernardino Ahumada fijó esa fecha para la audiencia intermedia de un acusado de un delito sexual.

Sólo que unos días antes de celebrarse la mencionada audiencia, el juez Salvador Avelar Armendáriz, quien la iba a encabezar, se dio cuenta que no podía efectuarse porque Ahumada no notificó a la víctima. Por ese motivo Avelar Armendáriz pide una fecha para desahogar la intermedia y el sistema la reprograma hasta febrero. No conforme con esa decisión puesto que está en prisión, el acusado interpone ante Avelar el recurso de revocación en contra del auto del 23 de diciembre de 2023, solicitando que adelante la audiencia para una fecha más cercana, puesto que el error fue del juez Ahumada por no realizar la notificación a una de las partes. De esta manera el juez Avelar analiza el recurso pero decide que es “fundado pero inoperante”, dando una explicación de que la agenda de audiencias no la controlan los Jueces, sino el administrador judicial, que hay carga de audiencias previamente agendadas y asignadas a los procesos, aparte de que depende de la disponibilidad de personal, entre otros.

Siendo así, el acusado, que también tiene derechos, debe esperar preso para la intermedia… de ahí seguirá la audiencia de Juicio Oral, pero con el rezago seguramente será hasta el próximo año.

Mientras son peras o son manzanas los Jueces están tranquilos, cobrando su sueldo tranquilamente porque nadie dice nada.

CANDIDATAS

Ya falta poco para que las precampañas de las precandidatas a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, para ser ungidas ahora sí como candidatas. Ya a partir de ese momento podrán dirigir sus discursos pidiendo el voto abiertamente, porque según la ley electoral la “precampaña” es para dirigirla a los miembros de sus partidos.

Es decir, la carrera hacia Palacio Nacional empezó desde hace varios meses, pero ya casi se da, oficialmente, el balazo de salida.