Cinco meses

Al entrar de lleno en el año electoral 2024, las acciones de los partidos políticos se intensificarán con la mira puesta en el 2 de junio, exactamente dentro de cinco meses, que seguramente se pasarán volando, fecha en la que los mexicanos acudirán a las urnas para la llamada “madre de todas las elecciones”, donde realmente se decidirá si el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sigue en Palacio Nacional.

Y no hay más que de dos sopas: Por el lado oficialista y sus satélites, Claudia Sheinbaum Pardo. Por el otro, el de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Se ve que la pelea estará bastante dura, en la que los contrincantes se sacarán los trapos sucios al Sol, habrá zancadillas, golpes, traiciones y todo lo que conlleva la política.

Hasta antes de junio del año pasado todo parecía ser favorable para Morena, donde la jornada electoral iba a ser de trámite. Pero al cerrar la puerta de Palacio Nacional a Gálvez Ruiz para un derecho de réplica, la lanzó hacia las nubes, y aunque parece haber perdido apoyo, aun representa un riesgo para la 4T. Así que solo faltan cinco meses.

ROSARITO

Dicen que la tercera es la vencida, pero para el caso de la rosaritense Laura Torres Ramírez, en realidad va por la cuarta… intención, de lograr un triunfo en las urnas para alcanzar una posición de representación popular.

Y es que hay que recordar que logró colarse al Congreso del Estado representando al entonces Distrito Electoral 17, el cual perdió en las urnas pero ganó en la negociación, entrando como mejor perdedora.

}Después se aventuró a ir por la silla presidencial de Rosarito bajo las siglas del PRI, partido político que representaba como diputada, pero nomás no logró las simpatías del electorado.

En el siguiente periodo, es decir el inmediato anterior, de nueva cuenta apareció en la boleta ahora defendiendo las causas y colores del PES, pero su aventura resultó peor que la anterior, pues se fue hasta el tercer lugar, apenas logrando colocar a una regidora, la cual por cierto renunció a ese partido para regresar a MC donde tenía más arraigo ya que la regidora Dalia Salazar, fue candidata de ese partido a la alcaldía de Rosarito tiempo atrás.

Quizá de ahí se va a agarrar la alcaldesa Araceli Brown, ahora sin investidura por algunos días para arreglar un “asuntito” que le inquieta el alma, pues según ella no permitirá que Torres Ramírez sea la candidata, otra vez, de la coalición Morena, PES, Verde y FXM, aunque el acuerdo especifica que tocará al PES designar a su candidato a las alcaldías de Rosarito y Tecate, por eso ya se registró.

Y como en política todo se vale, los conocedores no le auguran a Brown Figueredo ningún triunfo para ella por más berrinches que haga, pues como ella misma dijera en el caso de la fallida expropiación de los terrenos de la familia Tejeda que se encuentran frente al mar, no puede haber un bien particular por encima de un general.

Por si esto no fuera poco, el otro aspirante de la colación con posibilidades es Fernando Serrano, con el que Brown Figueredo ha mantenido una lucha encarnizada desde tiempos de la campaña para evitar que llegara al poder en este municipio.

Curioso es que tanto Torres como Serrano fueron sus rivales políticos en las pasadas elecciones y ahora seguramente, si es que no pasa otra cosa tendrá que apoyar, pues quiere ser diputada federal o local, claro si es que las dirigencias de su partido la dejan porque trascendió que se puso muy pesada, por decir lo menos, con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, algo que no gustó para nada.