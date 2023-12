Sismo en Palacio

En punto de las 7:00 horas apareció en el salón Tesorería el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le veía contento, sonriente, vestido con su traje gris y cubierto por un abrigo negro para capotear las bajas temperaturas de los últimos días.

Y es que el tiempo ha pasado como bólido los últimos cinco años y el mandatario anda a todo vapor para culminar los grandes proyectos. Llamó la atención que tras su perorata inicial empezaron las preguntas de los reporteros. De inmediato López Obrador dio la palabra a Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, quien disparó la primera pregunta que dejó sorprendidos a todos: “Señor Presidente, con el debido respeto y cariño que le tengo, me gustaría respondiera cuáles han sido los errores que ha cometido, en qué se ha equivocado?. Pero si la pregunta en si del adulador número uno de la “mañanera” causó sorpresa, los reporteros, invitados hasta el mismo Chucho Ramírez quedaron desconcertados cuando el inquilino de Palacio Nacional respondió: “Creo que es tiempo de reconocer mis errores, porque han sido solo míos, de nadie más. Mi pecho no es bodega y es tiempo de reconocer que le he fallado al pueblo de México, especialmente a los más pobres. Desde siempre supe que la refinería, el aeropuerto y el Tren Maya serían un lastre, un elefante blanco, donde nunca se recuperará la inversión y serán un barril sin fondo…”. La mañanera de repente se interrumpió por causas de fuerza mayor, porque un sismo obligó a aplicar los protocolos de evacuación y el mandatario salió apresuradamente para estar al pendiente de la emergencia.

HARFUCH A BC

Aunque se ha tratado de mantener en secreto, ya es un hecho que el sobreviviente de un atentado y considerado “el mejor policía de México”, Omar García Harfuch, será nombrado en los próximos días Secretario de Seguridad Pública en Baja California, para relevar al militar Tizoc Aguilar Durán, quien ya no es bien visto por la Iniciativa Privada en Baja California.

Pero en las indiscretas paredes del Poder Ejecutivo ha trascendido que Harfuch, quien prefirió dejar un importante cargo ofrecido por la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que prefiere irse a la “provincia”, como le dicen los chilangos a todo lo que sea fuera de Ciudad de México.

Aunque la sacudida no será solo en la SSC, sino en todas las corporaciones municipales en la entidad, tal como lo pidió Harcfuch, quien por cierto comentó a un reportero que con su llegada pondrá en cintura a los criminales e incluso la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero Ramírez ya no tendrá que estar escondida en un cuartel militar.

EL MIL PARTIDOS

Ya en miras a la recta final para la madre de todas las elecciones que se celebrarán el 2 de junio próximo, ha trascendido que el diputado Juan Manuel Molina García y el regidor de Mexicali Óscar Vega Marín, han decidido reencauzar su carrera política y volver al Partido Acción Nacional (PAN), porque han visto que Morena ha perdido el rumbo.

Aunque no solo ellos, sino un importante número de morenistas de Tijuana y Ensenada han decidido seguir sus pasos tras las peleas intestinas entre los integrantes de Morena, donde aseguran se dan hasta con la cubeta por lograr una candidatura, así que mejor vuelven a sus orígenes, así sea en el PAN o en el PRI.

Así que el ambiente está muy enrarecido y quién sabe qué más pueda pasar, sobre todo porque hoy es Día de los Inocentes y cualquiera te puede engañar.

¡Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar!