Reversa

Luego de que en días pasados se señalara que el ahora circo Franccesco no tenía ningún impedimento para instalarse en Mexicali ya que cumplía con todos los requisitos legales para hacerlo, el Ayuntamiento de Mexicali dio marcha atrás y señaló que los permisos para su instalación fueron cancelados. El Circo Franccesco precede el que hace algunos años se llamaba Circo Rolex en el que desafortunadamente una joven fue ultrajada y asesinada por un trabajador del circo en el 2017, esto además de realizar fiestas clandestinas luego de las funciones. Ante los señalamientos de la autoridad municipal de que no había impedimento ya que cumplían con todo para instalarse, la familia de la joven asesinada acudió con las autoridades municipales a dialogar y tras la charla la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante decidió que no se instalaría la empresa cirquense. Ante esto los administradores del Circo de Franccesco señalaron que realizarán un amparo para poder operar en la ciudad, esto tras la inversión económica realizada para poderse instalar y operar a partir del próximo viernes como estaba establecido. Como circo Rolex, la empresa tuvo varios problemas, apenas en marzo del presente año el dueño del circo Rolex fue detenido en La Paz, Baja California Sur por el delito de violación; así como la detención de algunos de sus trabajadores en las ciudades en la que se presentaba. Si bien Franccesco, señala que su circo no es el Circo Rolex, las cicatrices en la ciudad parece aún no sanan y por lo pronto el espectáculo no se podrá presentar.

ABUSO DE AUTORIDAD

Con la renuncia de un oficial de la Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la Corte Federal en San Diego dio por finalizado el proceso por uso de fuerza irrazonable contra una mujer que solicitaba ingresar a Estados Unidos desde México. Andre Maurice Chevalier admitió este martes en su acuerdo de culpabilidad, que el 23 de abril de 2022, mientras estaba de servicio en la garita de San Ysidro, se encontró con una mujer en una caseta de inspección a la que sacó de su vehículo y la arrojó dentro de la cabina en donde se golpeó el rostro, sufriendo heridas en la cara y después la empujó contra su vehículo y la esposó. El agente admitió su responsabilidad y como parte del acuerdo renunció a la posibilidad de buscar un empleo en el futuro en una agencia federal de aplicación de la ley. Se debe reconocer la prontitud con que se resolvió la situación en una posición de trabajo tan delicada como la de los agentes migratorios en las garitas de Estados Unidos y en la que muchos han padecido, tratos rudos por decir lo menos.

PLANES DE LA CEDH

En Rosarito desde el 2020 se cerró la oficina de atención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pero ya se busca que el próximo año se habilite un espacio en la zona Oeste de la ciudad, que también incluya a la zona de Santa Fe en Tijuana, a fin de acercar los servicios a la comunidad. De acuerdo al presidente del organismo, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, hay planes de abrir oficinas en San Felipe y en la zona Este de Tijuana, proyectos que se incluyeron en el presupuesto para el 2024. Mencionó que por ahora, se realizan jornadas comunitarias, dos de ellas ya se llevaron a cabo en Tijuana y una en Rosarito, pero se pretende abarcar al resto de los municipios, como una manera de acercar sus servicios y no esperar a que la gente acuda a sus oficinas para levantar una queja.