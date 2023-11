Inauguran Esperanto

Aseguran desde el interior del equipo de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que este domingo representó un día histórico para Baja California con la inauguración de la primera etapa del parque Esperanto, en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.

Tuvieron que pasar más de 35 años, según refieren, para que se volviera a crear un pulmón de esa

magnitud, destinado a convertirse en el gran centro de reunión de las familias tijuanenses.

La inauguración fue encabezado por la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acompañada del coordinador de Proyectos Especiales del Estado, Carlos Torres Torres, en donde ambos participaron

en la tradicional carrera ‘Corre con color’, de la Fundación Castro Limón, en favor de las niñas y niños con cáncer, que se celebró en el parque como una edición especial.

FLACA LA CABALLADA

Mientras en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador sobran aspirantes a las candidaturas a las alcaldías en los municipios bajacalifornianos, parece ser que en la oposición definitivamente aún sin empezar ya se sienten derrotados porque como dijo el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, “la caballada está flaca”.

Dicen que al Frente Amplio por México (FAM) en realidad no se le ve nada bueno para que los represente en las urnas el 2 de junio próximo en busca de las alcaldías, puesto que no hay personajes, no hay líderes, que puedan aglutinar el voto de los ciudadanos.

Y es que en la entidad a los priistas, panistas y lo que queda de perredistas todavía les duele la paliza recibida en las urnas en la elección de 2019, cuando los candidatos morenistas aun con el arrastre lopezobradorista se llevaron el “carro completo”.

Así que ahora como no está nada fácil, no se ven aspirantes a las alcaldías, salvo en Mexicali, donde el panista Francisco Fiorentini Cañedo parece tener el apoyo de la vieja guardia albiazul para contender por la alcaldía de la capital del estado, aunque también las quiere el ex regidor, Héctor Ibarra Calvo.

Lo que también se ha notado es que el FAM, que originalmente iba a incluir ciudadanos sin partido, los fueron relegando y esto ha sido decepcionante.

DE REGRESO AL PRI

Hace unas semanas Juan Eugenio Carpio Ascencio, uno de los pocos ex priistas que lograron colarse en la administración estatal, fue destituido de su cargo como director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach).

El también docente ha estado en reuniones con personajes de la coalición PRI/PAN/PRD en Ensenada para que la acepten nuevamente en sus filas y sea él el candidato a la alcaldía en 2024.

Por cierto, hablando de priístas, el fin de semana se llevó a cabo el tercer informe de actividades de la Red de Mujeres Unidad por Baja California en Tijuana y la sorpresa de las asistentes fue ver que sin ningún empacho la regidora del PRI del 24 Ayuntamiento de Ensenada, María Isabel Villarreal Camarena se hizo presente sin ninguna invitación.

Lo peor es que la Edil ya había sido expulsada de dicha red luego de que en una reunión con el resto de las integrantes le manifestara su apoyo a la regidora del PAN, Brenda Valenzuela, cuando denunció por violencia política de género al presidente municipal, Armando Ayala Robles, y posteriormente en una sesión de cabildo firmó un documento en el que le daba todo su respaldo al Alcalde.

Dicen los que saben que Brenda Valenzuela también está por ser expulsada de la Red de Mujeres Unidas, pues primero les pidió su apoyo en ese tema y recientemente por manifestar todo su apoyo a Claudia Sheinbaum y renunciar al PAN, pues también se deslindó de dicha denuncia y aseguró que fue ese partido el que la orilló a hacer este tipo de señalamientos, por lo que las integrantes de dicha red no vieron con buenos ojos que la regidora las utilizara en un tema tan delicado para cuestiones políticas.