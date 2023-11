Acompañan al Terrible

Erik “El Terrible” Morales se registró para la búsqueda de una precandidatura a la alcaldía de Tijuana por Morena, luego de venir haciendo trabajo constante en la comunidad.

Y aunque el registro fue vía web, hizo una reunión especial en la que se hizo acompañar de personalidades y funcionarios que dicen, dejan ver la buena estructura con la que Erik cuenta.

Estuvo Pablo Yáñez, quien fue vocero de Claudia Sheinbaum en Tijuana, además del reconocido empresario Alejandro Bustamante, de los creadores de Tijuana Innovadora, que sabe de temas como movilidad, cultura y urbanismo. Trascendió que el teniente coronel Julián Leyzaola lo acompañó, un experto que en materia de seguridad tiene un trabajo destacado, que los tijuanenses reconocen y respetan. Ahí estuvieron los arquitectos Raul Cárdenas y Ana Martínez colaboradores de la organización de las Naciones Unidas, la universidad de Harvard y actualmente coordinadores del Plan estratégico metropolitano 2034 para las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate.

Las cartas en Morena se empiezan a soltar en la mesa.

APRETÓN DE TUERCAS

La reciente reunión en San Francisco entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, parece haber empezado a dar resultados, puesto que ayer el gobierno mexicano se tuvo que fajar los pantalones para capturar a Néstor Isidro Pérez Salas (a) “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa.

Desde aquella ciudad llegan noticias de que de repente empezaron a aparecer militares y guardias nacionales, tanto por vía terrestre como por vía aérea, para el operativo en el que se fueron directo contra Pérez Salas, a quien echaron el guante al parecer sin resistencia del cártel de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Así que una captura de ese nivel no se explica como una coincidencia con la reunión de los dos mandatarios donde se abordó el tema del tráfico de fentanilo, sino más que nada del resultado de un apretón de tuercas de Biden.

RECONOCIMIENTO

En el marco del 106 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), se llevó a cabo una ceremonia para honrar la destacada trayectoria de Gildardo Rosas, quien ha dedicado 34 años de su vida como director de Canaco Servytur Ensenada.

La entrega de este reconocimiento especial se realizó el 23 de noviembre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, un escenario lleno de significado histórico y cultural.

Gildardo Rosas fue distinguido por su compromiso excepcional y su contribución invaluable al desarrollo y fortalecimiento de la cámara en Ensenada, en la que ha unido esfuerzo para sacar adelante al comercio del puerto. La ceremonia contó con la presencia del presidente de Concanaco Servytur, Héctor Tejada Shaar, junto conel secretario general, Javier Solis; el presidente de la Canaco Mérida, Abraham Levy; y Octavio de la Torre, Tesorero de Concanaco Servytur y presidente actual de la Cámara de Comercio en Ensenada.

A LA ESPERA

La irrupción de Netzahualcóyotl Jauregui como posible candidato morenista a la alcaldía de Mexicali y de Erik “El Terrible” Morales a la de Tijuana, trae de capa caída a los morenos suspirantes varones de Rosarito ya que este municipio pertenece al llamado “bloque bajo”.

Y es que si en esos dos municipios van hombres, entonces en Rosarito y San Quintín, el genero favorecerá a las mujeres, de ahí la desilusión que permea entre las huestes varoniles que se inscribieron para lograr la candidatura a la presidencia municipal, en el quinto municipio.

De hecho, la alcaldesa, Araceli Brown Figueredo, tuvo una encerrona con varios de sus funcionarios que aspiran a sucederla, la mayoría de ellos hombres, pues en el imaginario colectivo se consideraba que ya era tiempo de que llegue un hombre luego de tres administraciones encabezadas por una mujer, dos de ellas dirigidas por Brown Figueredo, pero no dejaron que transcendieran sus resultados, no así sus preocupaciones. Si bien todavía falta mucho por suceder, pues hasta el 24 de diciembre se cerrará la convocatoria para definir alianzas con otros partidos, las posibilidades de que un partido ajeno a Morena elija un candidato para contender a una presidencia municipal, la verdad no son muchas. Tal vez por eso, la diputada Rocío Adame se inscribió para buscar la alcaldía de Rosarito, por lo que echa de lado la posibilidad de reelegirse en su encargo legislativo, ya que la convocatoria es muy clara y no se podía dobletear alguna aspiración.

Así que si las cosas siguen por ese rumbo, lo más probable es que sea ella quien se haga de la candidatura, porque no hay nadie que le haga sombra por más que la regidora con licencia, Stepanie Esquivel, sea la favorita de Araceli Brown.