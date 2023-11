La seguridad en las escuelas de Baja California se ha vuelto un tema fundamental luego de los recientes acontecimientos en diversos planteles, tanto de educación básica como de educación media superior, en los que se ha puesto en jaque a las autoridades educativas.

Los casos más recientes son los de una estudiante de preparatoria que atacó a la prefecta de la escuela con un cuchillo de cocina. De acuerdo a las versiones de las autoridades el ataque fue motivado porque a la joven no le permitían salir de la escuela en horario de clases, medida con la que evidentemente no no estaba de acuerdo.

Otro caso fue el de un estudiante de preparatoria en el Valle de Mexicali, quien se presentó al plantel educativo en posesión de un arma de fuego. Afortunadamente el menor fue detectado a tiempo, antes de que algo grave ocurriese en la escuela.

Otros casos que se han suscitado son los de estudiantes que han sido sorprendidos con droga en los planteles, así como una amenaza de ataque con armas que obligó a suspender clases en una preparatoria.

El caso más lamentable es el de un niño de 11 años, quien falleció a causa de un golpe en la cabeza. Según versiones de las autoridades el menor, presuntamente era víctima de bullying.

Todos los casos anteriores se registraron durante el presente año en Mexicali.

Sin duda el secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, tiene un importante trabajo que realizar en coordinación con las autoridades de seguridad y los padres de familia quienes deberán colaborar para que este tipo de situaciones se aminoren o dejen de presentarse, para evitar poner en riesgo a los estudiantes.

El operativo mochila es una acción que seguramente ayudará, pero sin duda harán falta más acciones para mejorar la seguridad de los estudiantes.

RECLAMAN FALTA DE TÍTULO

Un grupo de abogados han manifestado su inconformidad luego de conocer que la directora del Centro de Conciliación de Baja California en Materia Laboral, Mónica Araceli Primero Escobedo, a pesar de no contar con una licenciatura en Derecho ostenta un cargo para el que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación y Registro Laboral, debe contar con título profesional.

Otro requisito es haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales de servicio público, sustancialmente relacionadas en materia laboral. Sin embargo, Primero Escobedo no cumple con ninguno de estos requisitos, ya que en la página oficial de cédulas profesionales de la SEP no se encuentra registro a su nombre, por lo que en próximos días este grupo de litigantes podrían presentar formalmente su inconformidad al considerar que carece de preparación para dicho cargo.

Primero Escobedo, quien anteriormente pertenecía a las filas de Morena, dejó esa filiación política para sumarse a Fuerza Por México con la promesa de ocupar esta dirección.