Abre Morena registros

Morena iniciará el próximo 20 de noviembre el registro de los aspirantes a candidaturas por cargos estatales y locales.

Esto fue dado a conocer por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena mediante un comunicado en el que informó que del 20 al 22 de noviembre se estarán llevando a cabo los registros de manera virtual.

Quienes deseen ser candidatos a alcaldías, diputaciones locales, síndicos y regidores en Baja California deberán realizar el proceso en https://registro.morena.app.

Entre los requisitos a cumplir por parte de los aspirantes está el acreditar el curso para impartido por el Instituto Nacional de Formación Política, mismos que fueron realizados en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada o bien estarlo llevando.

Entre los alcaldes que han mencionado estarían buscando la reelección está la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, así como la de Tijuana, Montserrat Caballero; mientras que los municipios de San Quintín y San Felipe tendrán a sus primeros aspirantes a candidatos de Morena.

En Mexicali, quien ya levantó la mano en busca de ser el candidato por Morena a la Alcaldía, es Armando Fernández Samaniego, actual secretario del Agua en el Estado, y en algún momento se mencionó al diputado y ex dirigente sindical, Manuel Guerrero Luna, así como el Secretario de

Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui, mientras que en Tijuana uno de los que suena es Erik Morales Elvira, actual titular del INDE y en su momento sonó Aracely Geraldo Núñez, actual diputada local.

Lo interesante está en que además de la popularidad en las encuestas, Morena deberá cumplir con la paridad de género, por lo que cuatro candidaturas a alcalde deberán ser para mujeres y tres para hombres, según lo establece la constitución Política de Baja California, por lo que las fórmulas para sacar a los candidatos estarán interesantes.

También habrá que ver con qué partidos Morena estará realizando alianzas a nivel local, pues también si tienen a sus aspirantes, éstos deberán anotarse en esta convocatoria para participar en la encuesta.

NEGLIGENCIA

La muerte del pequeño Martín Damián, alumno de la primaria Eucario Zavala Álvarez, en Mexicali, debe ser investigada a fondo por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Ma. Elena Andrade Ramírez, así como por la Secretaría de Educación del Estado, donde firma como secretario

Gerardo Solís Benavides.

Aparte del aspecto del presunto bullying que denuncian los familiares del menor, quien se golpeó la cabeza cuando aparentemente fue empujado por un compañero, está todo lo que siguió a ese momento.

Hasta donde se sabe el niño comentó al maestro Esteban “N” sobre el dolor de cabeza provocado por la caída, pero el mentor no le tomó la importancia debida, sino que hasta después al insistir sobre el malestar fue cuando tuvo conocimiento la directora Libia Noemí “N”, quienes hicieron valer el “seguro médico” al que tienen derecho los estudiantes de educación básica.

Pero aparte de la negligencia del personal escolar, la FGE y aquí deben entrar las autoridades de salud a cargo del secretario Adrián Medina Amarillas, para meter lupa a la atención que se proporcionó al niño en la clínica particular a donde fue canalizado, para verificar si los procedimientos del galeno encargado de consultar a Martín Damián fueron los adecuados, si le hicieron estudios al menor, si hubo radiografías de cráneo, tomografía y una revisión a fondo que hicieran sospechar que no era un simple golpe.

O bien, si en la clínica particular no tienen equipo radiológico o para realizar una tomografía, o si el seguro escolar es tan mínimo que ni eso cubre, debieron canalizarlo de manera urgente al Seguro Social.

Desgraciadamente es la vida de un niño con todo por delante que no se puede reponer, pero se debe hacer justicia por él y por sus familiares, así como aprender de esta terrible experiencia para que no vuelva a suceder en ninguna escuela de Baja California, o simplemente que no se tome a la ligera una situación de este tipo.