Agente libre

Todo parece indicar que en Baja California el panismo y muchos de sus militantes no han podido superar las terribles palizas que sufrieron en las últimas elecciones, sobre todo en la de 2018, donde el partido Morena, propiedad de Andrés Manuel López Obrador, arrasó y sacó a patadas a los panistas después de 29 años de haber conquistado las mieles del poder.

Comentan que, con la renuncia del ex presidente municipal y ex diputado federal, Jorge Ramos Hernández, el PAN pierde a uno de sus activos más valiosos, no solamente en Tijuana, sino en todo el estado.

El asunto es que mientras en Acción Nacional la crisis se profundiza, Ramos Hernández se ha declarado agente libre y podría llevar su experiencia política a aquel partido que lo convenza, muy probablemente con una candidatura pues, casualmente, su salida se da en medio de un proceso electoral. Ramos Hernández empezó en el albiazul desempeñando diversos puestos y se fue moviendo hasta llegar al Cabildo de Tijuana cuando el ahora ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid era el alcalde de ese municipio.

De ahí se fue hacia arriba y ya no se soltó de la ubre gubernamental porque fue Director de la Comisión Estatal de Servicios Público en Tijuana (Cespt), diputado, Alcalde y Senador.

La salida de Ramos Hernández confirma que en el PAN bajacaliforniano hay un problema porque realmente ahorita ese instituto político “no pinta” y quizá ni con la candidatura de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, los aspirantes panistas logren buenos resultados.

Con su salida, indican, el partido cierra una época, a la vez que se abre la puerta a una desbandada de personajes azules, lo cual, sin duda, es una crisis para el ya de por si desvencijado partido que está dejando ir a sus figuras.

Según los enterados han sido más de mil panistas los que han abandonado ese barco en los últimos años en Baja California y al paso que va ese instituto político va a quedar en los huesos.

ESPÍRITU SOLIDARIO

Las historias trágicas vividas en Guerrero y particularmente en el puerto de Acapulco y sus alrededores tras el paso del huracán "Otis" que golpeó la zona como categoría 5, no dejan de asombrar. Alrededor de treinta personas sin vida y miles de millones en pérdidas materiales es el saldo dejado por el meteoro tras de si.

Pero como era de esperarse, el corazón altruista de los bajacalifornianos no se ha hecho esperar y ya empieza a manifestarse, sobre todo a través de redes sociales en donde grupos ciudadanos formales e informales se han identificado como centros de acopio para que los interesados puedan donar alimentos y artículos de limpieza para las familias afectadas por el huracán.

De igual manera algunas dependencias se han pronunciado por realizar colectas de agua embotellada, alimentos enlatados y medicamentos que puedan ser aprovechados por los guerrerenses afectados.

Si usted está interesado en aportar ayuda en especie es cuestión que se acerque a las distintas organizaciones empresariales, dependencias de gobierno y grupos ciudadanos que se encuentran realizando colectas por toda la ciudad.