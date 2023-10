El que parece que anda en campaña es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, quien durante los últimos días anda realizando inauguraciones de instalaciones del Poder Judicial del Estado, así como invitado informes de diputados y hasta en una entrega de reconocimientos en el aniversario del Sindicato de Burócratas en Ensenada.

Y es que se debe recordar que para dentro de quince días el pleno del TSJE tendrá que votar para decidir si Fragozo López es reelecto como presidente de ese órgano colegiado para los próximos tres años o eligen a otro magistrado o magistrada para tomar las riendas del Poder Judicial del Estado los próximos tres años.

Tal vez por eso el actual presidente quiere cerrar su periodo en el cargo con inauguraciones, porque entre otras están la remodelación de un área para los Jueces de Control para dignificar las áreas de trabajo del Sistema de Justicia Oral Penal en Tijuana y Ensenada, puso en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar en Rosarito, inició la construcción del Centro de Resguardo Forense en Tijuana.

Además, inauguró la Central de Actuarios de Tijuana, acudió al informe de la diputada cachanilla Daylín García y hasta en Ensenada fue a una entrega de reconocimientos, placas, anillos y estímulos económicos en una asamblea del Sindicato de Burócratas, entre otros.

Así que Fragozo López anda en esas actividades a todo lo que da, en su carrera para tratar de ser reelecto en el cargo.

Claro que uno de los temas más delicados que debe atender Fragozo López o quien quede en la presidencia del TSJE, es el rezago en el Sistema de Justicia Penal Oral revelado en este diario y confirmado por Marco Antonio Pérez, quien firma como Administrador Judicial en Mexicali.

Otro tema es el de los incumplimientos de los plazos establecidos por la ley para dictar sentencias por parte de los magistrados de la Salas Civiles y Penales, porque como se ha comentado, si un abogado interpone la apelación aún un día después del plazo ya no se la aceptan, pero cuando ellos se pasan del límite del tiempo en el que deben dictar sentencia no pasa nada. Lo curioso de esto es que la Visitaduría del Poder Judicial del Estado no se da por enterada.

MENOS TEMEROSOS

Quienes parece que se empiezan a sentir un poco más seguros en su ciudad son los cachanillas, porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Inegi, en septiembre del año pasado el 72.6% de la población se sentía insegura.

Solo que a la vuelta de un año ese porcentaje de inseguridad en la población descendió hasta 55%, representando un descenso de 17.6%, lo que puede considerarse una buena noticia.

Aunque quién sabe si tras algunos crímenes de alto impacto, como el de una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, ejecutada al salir de su casa junto con su hija, se traduzca en una mayor percepción de inseguridad.

QUIEREN ELIMINAR COTUCO

Aunque todavía está en borrador, el gobierno municipal de Rosarito pretende desaparecer el Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco), esta dependencia paramunicipal que tiene como objetivo promocionar el destino turístico del quinto municipio.

Rosarito basa su economía en un porcentaje muy alto en el turismo, cifras conservadoras hablan de al menos el 70%.

De hecho, desde que la alcaldesa Araceli Brown encabezó su primer periodo, intentó desaparecer el organismo por considerarlo “elitista”, pues según su sesuda reflexión no abarcaba a todos los sectores que podrían encajar en éste.

Si bien no pudo por las reglas del organismo sí lo redujo a casi nada, es decir lo convirtió en una dependencia que apenas alcanzó un cubículo en oficinas de presidencia para atender sus responsabilidades y del presupuesto mejor ni hablamos.

Incluso tuvo la puntada de nombrar a su ex asistente personal, Adriana Zepeda, quien ni siquiera hablaba el idioma inglés, como su representante, la cual por supuesto ya no se encarga de esta tarea, porque aunque pareciera algo sencillo no es así ya que crear programas de propaganda que impacten de manera real, no cualquiera puede hacerlo

Actualmente se encarga de esta tarea la regidora con licencia Fernanda Agramont, quien no ha dado muchos resultados hasta el momento, pero sin duda lo más grave de este asunto es el desdén que ha demostrado el gobierno municipal para la atracción de más turistas.