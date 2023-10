Vacunación

Con la llegada de las bajas temperaturas se da un incremento en las enfermedades respiratorias en todo el estado lo que tiene en alerta a las autoridades de salud en el Estado; por tal motivo será a partir de mañana que se lance la vacunación simultánea contra la influenza y Covid-19. El Secretario de Salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas señaló que la vacunación se aplicará a grupos vulnerables en esta primera aplicación.

La vacuna de influenza se aplicará a niños de 6 meses a 5 años de edad, personas adultas mayores en general y mujeres embarazadas; mientras que la vacuna de Covid se estará aplicando a personas de los 18 años hasta 59 años que presenten alguna comorbilidad, para la población adulta mayor de 60 años en adelante se aplicará de manera general, mujeres embarazadas, primeros respondientes y personal de salud.

La vacunación se dará en distintos puntos de los siete municipios de Baja California, con la finalidad de evitar un aumento considerable en los casos y mantener protegidos a los ciudadanos. Ahora faltará conocer cuando se les aplicará al resto de la población o cuál será la mecánica a seguir.

CFE

Una enorme molestia está generando entre residentes de la zona Oriente de Mexicali las constantes fallas en el suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad

La molestia entre los residentes de la zona de Gran Reserva, Alameda, Corregidora, Flores Magón, y maquiladores del Parque Industrial Mexicali 1 y incluso en Plaza San Pedro es porque constantemente están sufriendo con los apagones.

Hace algunos meses en plena temporada de calor lo veían como entendible debido a la gran demanda de energía que generaba que los transformadores o subestaciones fallaran pero ahora con un clima más agradable, los afectados quieren saber ahora cuál es la excusa.

Sin duda la CFE tiene que invertir en mantenimiento de manera urgente porque la ciudad seguirá creciendo y la empresa de energía deberá garantizar el suministro, cosa que en la actualidad está dejando mucho que desear.

MEGA DEUDA

Quien lucha para que los ciudadanos y empresas se pongan al corriente en el pago del impuesto Predial es la ciudad de Tijuana, en la que hasta el momento tienen un déficit de recaudación de 2 mil millones de pesos.

Uno de los principales deudores del impuesto predial es el Aeropuerto de Tijuana, lo interesante de esto es que cada ciudadano que utiliza el aeropuerto recibe un cobro de un impuesto el famoso TUA que es el principal responsable del encarecimiento de los boletos.

Sería interesante conocer por qué los administradores no son capaces de pagar sus impuestos, cuando religiosamente cobran por medio de la aerolínea cargos a cada ciudadano, a quien no le dan la opción de escoger si lo pagan o no, tal como lo hacen ellos con el impuesto predial.