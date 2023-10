Regidor ausente

Durante el día del informe de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez fue notoria una ausencia.

Y es que ese día, por la mañana, se llevó a cabo la sesión en la que todos los partidos dan su postura sobre el segundo año de gestión.

El que no se apareció a dar la postura del PES es el regidor Juan Carlos Hank Krauss. Lo curioso es que días antes se le vio muy contento en un informe, pero el de un regidor de Mexicali.

Este personaje se supone buscará la Alcaldía de Tijuana, sin embargo, por lo pronto no pudo cumplir

con algo importante como regidor como es acudir al informe de la primera autoridad del Ayuntamiento del cual forma parte.

Comentan que al parecer andaba en Cancún, y faltó a la sesión de Cabildo del miércoles por la tarde, a la sesión de posturas de fracciones el jueves por la mañana y al acto del informe de la Alcaldesa. Por cierto, por esos días se vio en las redes un pastel de cumpleaños con su nombre.

FAMOSOS

La policía municipal de Rosarito sigue dando, para variar, mucho de qué hablar y demostrando su lado oscuro, ese tan de moda últimamente y es que ha saltado a la fama a través del programa de Maxine Woodside “La reina de la radio”.

En su conocido programa Todo para la Mujer, la presentadora dijo estar decepcionada de Rosarito y ¿qué creen? Narró que dos de sus amigos fueron extorsionados por los policías de este lugar.

“Vengo decepcionada, yo adoro a Rosarito, porque pasé unas épocas maravillosas ahí pero resulta que lo tienen tan descuidado, tan sucio, tan amontonado, dejaron construir ‘al hay se va’, horrible”, dijo y si eso no fuera poco platicó lo ocurrido a sus amigos.

Detalló que ellos venían de Los Ángeles conduciendo un coche con placas americanas y en Rosarito los agentes los pararon indicando que habían cometido una infracción y que eran 7 mil pesos de multa si los llevaban con el juez.

Pero… les dijo el policía “si me los das a mí, nomás serán 5 mil”, es decir, los están extorsionando horrible, remató la conductora.

También dijo que el policía le indicó que fuera al cajero a sacar el dinero, pues alegaban que no traían esa cantidad. Pero uno de ellos fue presentado al juez (cívico) quien también le pidió dinero en efectivo y hasta en dólares.

En fin, el remate al comentario de Woodside es lapidario: “Rosarito era un pueblito delicioso, precioso, ahora está horrible, vengo super decepcionada”.

La verdad es que este tipo de denuncias y del modus operandi de los policías no es nuevo y han sido denunciados constantemente, sobre todo por el sector empresarial y en las redes sociales, ni se diga, pero bueno, las autoridades parecen no darse por enteradas, a pesar de la fama que han alcanzado los llamados “princesos”, como les llama con cariño la jefa de la comuna.

PRIORIDAD EN REZAGO

Donde aún no saben cómo salir del atolladero es en el Poder Judicial del Estado, específicamente en el Sistema de Justicia Penal Oral, para combatir el rezago que se cargan en sentencias y notificaciones, porque se supone que ese escenario no debería ocurrir porque la justicia iba a ser rápida y expedita, no como en el sistema tradicional.

Pero tras haber sido revelado en este diario el rezago en los juicios orales causó preocupación y ahora se busca la forma de contrarrestar ese rezago. Incluso, se ha pensado en crear un juzgado anti rezagos para poder dar trámite a los al menos 233 juicios orales pendientes tan solo en Mexicali, aunque en la zona costa no cantan mal las rancheras.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se ha comentado que quizá una de

las primeras acciones que tenga que realizar el próximo presidente del Tribunal Superior de

Justicia del Estado (TSJE), ya sea reelecto el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, o su sucesor o sucesora, es poner más atención en el Sistema de Justicia Penal Oral, puesto que con éste supuestamente la justicia iba a ser pronta y expedita.

Anteriormente, en el sistema tradicional, los seis jueces en Mexicali, con todo y la lentitud del sistema, dictaban hasta 800 sentencias al año, mucho más de las que se dictan actualmente en el sistema oral.

Y eso que algunos Jueces del Sistema Tradicional están en el Sistema Oral, como Juan Salvador Morones Pichardo,Cenaida Tafoya González, Sara Perdomo Gallegos y Ana María Elías González Rosas.

Así que a casi dos semanas de la elección en el TSJE, seguramente darán prioridad a ese tema.