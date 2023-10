Responde a empresarios

La clase empresarial de Rosarito y la alcaldesa de ese lugar, Araceli Brown Figueredo, no se llevan muy bien que digamos, algunos dirían que hasta algo pesado, al menos por parte de la primera edil que como respuesta a sus demandas por seguridad sobre todo por las “mordidas” de los policías municipales, les mandó como respuesta una imagen con sellos de aquellos que ponían los maestros en los cuadernos cuando los alumnos no andaba bien tanto en conducta como en aprovechamiento.

En julio pasado varios organismos empresariales de Rosarito y hasta Tijuana, firmaron un desplegado, dirigido a Brown Figueredo, donde externaban su preocupación por las extorsiones policiacas y se exigían acciones para frenar de una vez por todas, estas prácticas.

Ese documento, fue enviado a las oficinas de la alcaldesa para tener acuse de recibo, de ahí el asunto de los sellos famosos.

En el grupo de WhatsApp que comparte con los empresarios, les envió un laaargo mensaje donde dice a la letra: “Aquí hay más sellitos para que le pongan a sus cartas, también puede firmar mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijas y hasta mi nieto, sin ningún problema, solo que un logo institucional no puede ir en una carta en contra del gobierno”. El mensaje es mucho más largo pero en resumidas cuentas les dice que no está de acuerdo porque, a pesar de los pesares, se tiene avances en materia de seguridad y hasta los califica como sus adversarios (donde he oído eso antes).

En fin, el tono utilizado por Brown Figueredo para descalificar sus demandas solo habla del enorme desdén que le provoca un reclamo ciudadano, que por supuesto no afecta solo al grupo empresarial, sino que a turistas y locales que sufren los embates de la policía cuando por mala suerte caen entre sus garras.

Por eso, se piensa que poco aporta la guía de doña Araceli Brown, para tomar en serio los problemas que aquejan a esta ciudad, pues respuestas sarcásticas solo hablan de que las cosas seguirán igual. Por cierto, los empresarios desde hace tiempo están solicitando el cambio de Eduardo Castro, como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, pues sostienen que no se sienten representados ya que este personaje ha preferido el silencio antes de ser la voz de los ciudadanos.

LOS JUZGADOS DE TIJUANA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alejandro Isaac Fragozo López, en caso de que se reelija para el próximo periodo de tres años, o en caso dado su sucesor (a), tendrá bastante trabajo para mejorar el Poder Judicial del Estado.

De hecho, en los grupos de abogados, principalmente de Tijuana, anda circulando un documento donde propugnan por el mejoramiento en todas las áreas del Poder Judicial del Estado para obtener una alta calidad y eficiencia en el servicio.

En el mencionado documento se hacen severas críticas al funcionamiento de los tribunales civiles y familiares “a la fecha no se cuenta ni con mediana calidad o eficiencia, sino todo lo contrario, es un servicio público deficiente y de muy baja calidad”.

Además, cuestionan el Acuerdo General 11/2023 aprobado que “solo ha propiciado un recorte mayor en el servicio y mayores deficiencias y rezagos de tres meses en el dictado de acuerdos y sentencias, lo que hace impensable a estas alturas propiciar una instalación y operación de una Central de Actuarios”.

El documento habla de una crisis del Poder Judicial seria: “A nadie se le escapa de los justiciables que el Poder Judicial de Baja California se encuentra en una grave y profunda crisis ya desde hace varios años”. Incluso, en su momento se le dijo al entonces presidente Salvador Juan Ortiz Morales sobre la situación en los Juzgados de Primera Instancia Civil y Familiares de Tijuana.

Según el documento, las Oficialías de Partes de todos los juzgados son desastrosas, los acuerdos tardan en salir de algunos juzgados hasta dos semanas, es común que los acuerdos sean erróneos, los nuevos secretarios requieren capacitación, las sentencias tardan en salir más de dos meses en varios juzgados, las notificaciones “es todo un problema realizarlas están al mejor postor”, falta personal calificado, las instalaciones carecen de limpieza y mantenimiento adecuados, los archiveros no funcionan, entre otros detalles.

Y mientras así señalan los abogados que anda la situación en la zona costa, en Mexicali se ha reconocido públicamente en documentos de transparencia el rezago en el sistema de justicia oral, donde hay al menos 233 juicios orales pendientes de ser programados, así como miles de notificaciones rezagadas.

Así que si Fragozo López es reelecto en la primera sesión del pleno del TSJE o es designado otro magistrado o magistrado para encabezarlo, tendrán mucho trabajo y presiones para mejorar el Poder Judicial del Estado.