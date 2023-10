Entretiene e informa Ayala

El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, mostró su experiencia en medios de comunicación durante su segundo informe de gobierno, pues no hay que olvidar que durante muchos años trabajó en radio y televisión.

Suinforme, lejos de resultar tedioso, fue bastante dinámico y desde antes de su llegada estuvo la pareja conductores de televisión Salvador Tapia y Elba Alicia, quienes estuvieron entrevistando a diferentes funcionarios y empresarios para que hablaran de las acciones de gobierno más destacables.

Además, , un ballet folclórico realizó dos bailables en el evento al que acudieron alrededor de 2 mil personas.

En un inicio sorprendió la ausencia de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero el Presidente Municipal comentó que lamentablemente no pudo acudir por motivos de fuerza mayor, pero aseguró que gran parte d ellos logros también han sido gracias al apoyo y compromiso de la Gobernadora con Ensenada.

En el informe también estuvieron presentes la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez; la presidenta municipal de Rosarito, Araceli Brown Figueredo; la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez y el presidente del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, Jorge Alberto López Peralta, además de algunos diputados como Claudia Agatón y Armando Reyes.

OCURRENCIA EN ROSARITO

En un festín para las redes sociales se ha convertido el segundo informe de gobierno de Rosarito de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, pero no crea usted que por sus logros sino porque se aventó la puntada de hacer su entrada al recinto del palacio municipal bajo los acordes de la Marcha Imperial de Star Wars, sí esa de Darth Vader, que fondea el lado oscuro del personaje.

Sonriente recorrió el centro del recinto desde su entrada en una alfombra roja mientras violinistas acompañaban su recorrido en el que por supuesto, no faltaron los besos y abrazos para ir a tono con la música que le acompañó hasta el templete.

Estas imágenes se han viralizado en las redes sociales, donde los chistes, memes y demás comentarios de críticas no dejaron títere con cabeza, de su informe, poco o casi nada se habló.

De hecho, si algo ha distinguido a Brown Figueredo es que su figura varias veces se ha vuelto viral no por acciones buenas, sino todo lo contrario, pues quién no recuerda aquel video donde se le vio departiendo con miembros de un grupo musical y sendas botellas con contenido alcohólico y botes de cerveza, todo en su oficina del ayuntamiento.

Chiste aparte, algunos invitados no salían de su asombro y no faltó la risita disimulada por su entrada “triunfal”, no cabe duda que Rosarito sigue teniendo una política muy aldeana, donde quien se sienta en la silla del palacio municipal se siente rey o reina.