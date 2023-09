Balazo en el pie

En tiempos electorales todos los políticos buscan la manera de atraer a simpatizantes, para cuando llegue el momento pedir el voto en caso de que desde la cúpula del partido los señale el dedo divino para concederles un puesto popular, como diputado, senador, alcalde o gobernador.

Y ahora con las redes sociales los políticos tratan de llegar al público por esa vía, ya sea por Facebook, Instagram, Tik Tok o hasta Whatsapp.

Quien parece estar en esa etapa es el actual delegado único federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien acaba de publicar en redes sociales un post desde la tortería Reyna de Ensenada, “que con su decoración de los 60’s parece que se detuvo el tiempo y regresé a mi infancia, cuando de la mano de mi madre, después de su trabajo comíamos en las tortas el charro de Tijuana”. Nada más faltó poner el pañuelo a un lado.

Con esas “historias de vida” los políticos pretenden ganarse a los electores, en lugar de hacerlo con trabajo fuerte y tenaz.

En su afán por querer parecer sencillo y compartir aspectos de su vida, termina como que haciendo el ridículo.

Y es que él solo se echó tierra al decir que no lo dejaron poner propaganda de su libro, pues por algo será.

NUEVO ‘PUENTE’

Donde ya se preparan para gozar de un nuevo “puente”, es en el Poder Judicial del Estado, pues que el día 22, es decir este viernes, es considerado inhábil, conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

Esta noticia no cayó muy bien entre diversos abogados que ganan por lo que hacen, es decir si no hay trabajo no hay paga, aunque en la burocracia judicial esto los tiene sin cuidado porque el cheque les llega completito.

De hecho, el viernes es uno de los 19 días inhábiles que marca el calendario oficial del Poder Judicial del Estado, aparte de los periodos vacacionales de verano e invierno.

Aunque estos días son oficiales, se debe recordar que al menos en el sistema de justicia penal oral existe un rezago en juicios orales y notificaciones en Mexicali, mientras que en Tijuana y Ensenada andan por las mismas.

Por cierto, dicen los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) residente de la zona costa, cuando hay “puentes” o incluso los viernes, agarran camino desde antes hacia su tierra.

CAOS POR TRAILERS

Tremendo caos vial ocasionaron ayer los camiones de carga que cruzan a Estados Unidos por la garita de Otay en Tijuana. Y es que por una falla, en el sistema para cruzar, hubo retraso, lo que causó que se hicieran largas filas, obstruyendo calles y calles de la zona.

Incluso, este tráfico se volcó al aeropuerto, donde los pasajeros literalmente tuvieron que caminar para poder llegar a la terminal aérea.

Y aunque este fue un gran conflicto vial, la realidad es que en la zona de Otay, cerca a la línea, es cosa de todos los días.

Por las tardes, los conductores tienen que andar sorteando sus vehículos, entre los trailers que se adueñan de las vías.

Faltan, sin duda, soluciones al tema del tráfico en la ciudad, y las garitas son uno de los problemas que contribuye al caos vial.