Xóchitl

La concentración celebrada en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México, justo al pie del Ángel de la Independencia, se viralizaron en redes sociales y no pasaron desapercibidas para la prensa nacional e internacional, porque apenas hace tres meses la oposición en el país se veía minimizada y a un paso de fenecer.

Así que la reunión de miles de personas en torno a la figura de la panista Xóchitl Gálvez Ruiz, quien ahora es arropada por el Frente Amplio por México, donde están unidos PAN-PRI-PRD y la sociedad civil, le dio oxígeno a la oposición para poder dar una batalla digna en las próximas elecciones presidenciales en 2024.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó minimizar la concentración y el músculo mostrado el pasado domingo por la oposición con el argumento de que “los corruptos”, ni “disfrazándose” regresarán a Palacio Nacional, seguramente lo trae destanteado porque apenas hace unas semana se burlaba de la flaca caballada de sus “adversarios” para contender en la “madre de todas las elecciones”, porque estará en juego la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, varias gubernaturas, alcaldías y congresos locales.

Por cierto, en Baja California ya varios conocidos personajes al ver la resurrección de la oposición, con posibilidades de triunfo el próximo año, ahora sí ya empezaron a levantar la mano para unirse algunos y otros para volver al o a los partidos de los que huyeron para brincar a Morena.

“CORCHOLATAS”

Donde parece no habrá sorpresas a pesar de los gritos y sombrerazos, quien sabe si genuinos, es en los resultados de las famosas “encuestas espejo” para definir quién coordinará la “defensa” de la 4T encabezada por el presidente López Obrador.

Todos coinciden en que Claudia Sheinbaum Pardo, favorita del mandatario, será la ganadora de las encuestas, sobre todo por contar con el apoyo desde Palacio Nacional.

Los morenistas, como buenos ex priistas disciplinados de la década de los 70s, seguramente cerrarán filas, aunque quizá algunos participantes inconformes, si no se van en busca de otro partido, tendrán una participación de “brazos caídos” en la campaña de Sheinbaum, es decir no lo harán activamente.

Pero ya solo faltan prácticamente horas para conocer los resultados oficiales de Morena donde se disiparán todas las dudas de a quién entregará López Obrador el “bastón de mando” de la 4T.

Si se confirma que es Sheinbaum, México tendrá el próximo año Presidenta, porque se medirá en las elecciones contra Xóchitl Gálvez Ruiz.

Es difícil que haya sorpresas, aunque el dedazo dicen que puede apuntar hacia otra dirección.

RETIRO

Quienes ayer daban brincos de gusto son los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, puesto que el Congreso del Estado aprobó el dictamen para que puedan recibir un haber de retiro cuando dejen sus cargos.

Se debe recordar que a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) les habían aprobado el haber de retiro, pero a los Jueces de Primera Instancia en todo el estado los habían dejado fuera de esa prestación.

Así que hubo Jueces que promovieron amparos porque les negaron el haber de retiro y finalmente el máximo Tribunal del país ordenó que se les tiene que dar el mismo beneficio que a los magistrados.

Por el momento los togados en retiro reciben el nada despreciable haber de retiro de 60 mil pesitos, que es el salario actual de un Juez, mientras que para éstos su haber de retiro será de 30 mil pesitos, por eso han de decir felices... ¡no te acabes presupuesto!

GARITA

Las autoridades de Calexico, California deberían ponerse las pilas para poner orden en la salida vehicular para pasar a Mexicali utilizando el bulevar César Chávez, que lleva directo a la garita.

El pasado domingo se hizo un desorden al conjugarse la ineficiencia de los militares mexicanos como “aduaneros” porque solo tenían abiertos dos carriles, el congestionamiento causado por automovilistas porque unos pretendían llegar a la garita por el bulevar César Chávez, mientras otros circulaban por la calle Segunda para meterse por la fuerza, todo esto mientras un agente de la Policía de Calexico miraba desde su patrulla sin hacer nada.

Los automovilistas en algunos casos tardaron en pasar de Calexico hacia Mexicali hasta una hora y media, cuando se supone que esos problemas no deberían ocurrir, sobre todo porque para construir el puerto fronterizo en el Río Nuevo se invirtieron decenas de millones de pesos.