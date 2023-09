Destaca Amlo justicia social

El quinto informe oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque enésimo “informe” en su administración, llegó tal como se esperaba; sin sobresaltos, sin anuncios deslumbrantes y visto por los fieles seguidores de la 4T como muy positivo, mientras que sus “detractores” lo vieron con un tono pesimista y oscuro.

Y es que los informes presidenciales para eso son y han sido siempre, para el lucimiento del mandatario en turno, tanto en el PRI, el PAN como ahora en Morena. En eso sí son iguales.

López Obrador destacó la reducción de la pobreza y la desigualdad. El Tren Maya, una de sus obras insignia, también fue destacada por el mandatario, a quien se le cuecen las habas para inaugurarlo el próximo mes de diciembre, tal vez sin poder funcionar totalmente, tal como sucedió con la refinería Dos Bocas, cuyo banderazo se dio el 1 de julio del año pasado, pero de donde no ha sido refinado ni un litro de gasolina.

O bien, la otra obra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), también inaugurado el 21 de marzo del año pasado, que no ha servido para descongestionar el aeropuerto internacional Benito Juárez, en Ciudad de México.

El tema de la seguridad, que es de gran importancia para la gente, porque todos están expuestos a robos, asaltos, homicidios, levantones, desapariciones o secuestros, quedó anulado del discurso de López Obrador, porque defendió su estrategia de “abrazos, no balazos”, con el argumento de funciona bien y que aseguró ha logrado reducir los homicidios, por lo que sin duda es uno de los grandes pendientes.

Eso sí, el Presidente estuvo bien acompañado y arropado por funcionarios, gobernadores y mandatarios de Morena, quienes acudieron a Campeche a echarle porras y tomarse la foto con él.

EL FRENTE

Ríos de tinta se han escrito sobre la irrupción de Xóchitl Gálvez, quien encabezará la defensa del Frente Amplio por México y es que, su historia de vida no es cualquier cosa en un País donde salir adelante perteneciendo a las clases no privilegiadas es toda una proeza.

Pero se identifica con millones de personas que han migrado a otros estados para buscar una oportunidad para salir adelante. Ella representa sin duda esa lucha, por eso el revuelo sobre su repunte no resulta nada descabellado, aunque el camino no será fácil, menos aun cuando el proceso para su elección quedó truncado en una simple consulta.

Quizá quienes le siguieron esperando cruzar una boleta de elección, estarán frustrados, pero no son pocas las voces que aseguran que tal vez fue la mejor decisión de los partidos que la arropan, pues no había garantía que la federación metiera mano negra para levantar a su contrincante la priísta Beatriz Paredes, política de gran altura, pero que arrastra a un muerto, el PRI.

En Rosarito, el panismo local anda muy acelerado, por encontrar a un candidato que esté a la altura que las circunstancias demandan y a no creer el nombre de Fernando Serrano García, ex candidato independiente a la alcaldía de este lugar, es el primero en la lista, pero no el único.

En los próximos días sin duda, Serrano García tendrá que decidirse, pues al parecer los morenistas también lo traen, aunque se ve difícil que le ofrezcan la silla presidencial.

Mientras los de Morena también empiezan a perfilarse y uno de los nombres que empiezan a sonar fuerte es el del Subsecretario del Gobierno del Estado, Daniel Gutiérrez, en el caso de que sea hombre, mientras Rosina del Villar, actual secretaria de Honestidad y Función Pública, sigue creciendo entre las preferencias, ¿será?.