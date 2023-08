Tres mujeres

Si todo sigue como hasta el momento y la famosa “encuesta-dedito” para escoger al “Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T” apunta hacia Claudia Sheinbaum Pardo, la batalla por la Presidencia de la República en 2024 será entre mujeres.

Esto porque ayer por la tarde se informó que el panista Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación, quien aspiraba a ser candidato por el Frente Amplio por México, se hizo a un lado para no obstaculizar a la también panista Xóchitl Gálvez Ruiz en su carrera hacia la candidatura de ese frente integrado por PRI-PAN-PRD y organizaciones civiles.

De esta manera, después de los “filtros” impuestos por el Frente Amplio por México donde iniciaron unos 30 aspirantes entre ellos Enrique de la Madrid Cordero y Gustavo de Hoyos Walther, solo quedan Gálvez Ruiz y la priista de hueso colorado Beatriz Paredes Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala por ese partido y ex dirigente del tricolor cuando era “invencible”.

Por ese motivo, si los pronósticos no fallan y Sheinbaumes ungida “defensora de la 4T” y candidata presidencial, tendrá que medirse contra Gálvez o Paredes en los próximos comicios federales.

Dicen los que saben de esto que el inquilino de Palacio Nacional quiere descarrilar de alguna forma a Gálvez porque la ve con mayor potencial para jalar votos, mientras que Paredes por ser del PRI, seguramente tendría mayor rechazo de la ciudadanía en una elección.

Así que la semana empieza con la sorpresa de la declinación de Creel Mirandaa favor de Xóchitl, lo que calienta el ambiente en el Frente Amplio por México y en general en la contienda del próximo año.

FOTO CON LLUVIA

Aunque fueron cientos de viviendas las que resultaron con daños tras el paso de la tormenta tropical “Hilary” por Ensenada, afortunadamente las afectaciones fueron menores a las pronosticadas.

Es verdad que muchas familias la pasaron mal, pero antes de que tocara tierra en la península la mayoría de las predicciones eran poco menos que catastróficas.

Se debe reconocer que tanto las previsiones tomadas por las autoridades como el buen comportamiento general de la población que en su mayoría obedeció las recomendaciones de permanecer en casa, no todos los funcionarios cumplieron con su papel de autoridad correcta y discreta, pues hubo algunos que no perdieron la oportunidad de tomarse la foto entregando apoyos a las personas que resultaron vulneradas.

Los más criticados en redes sociales fueron el director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ensenada, Eduardo Vega Zamora, quien hasta formó a la gente para la foto, así como Oralia Tinoco González, encargada del DIF Ensenada, quien aprovechó la presencia de un indigente para entregarle una fruta e instruir a que se difundiera este “gran gesto”.

Otra que no perdió la oportunidad de mostrar su preocupación ante la tormenta, fue la Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Rocío López Gorosave, quien publicó un largo texto que no decía mucho, pero que iba acompañarlo de una fotografía de las lluvias, pero de diciembre del 2022, hecho que le reclamaron los usuarios de las redes sociales. Y es que la funcionaria ha dicho abiertamente que quiere ser alcaldesa de Ensenada, por lo tanto, no pierde oportunidad para aparecer en cualquier evento y hasta opera para que la inviten, lo cual, lejos de beneficiarla, la hacen ver como desesperada.