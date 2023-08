ENTREVISTAS

Será hoy a partir de las 14:00 horas cuando se lleven a cabo las entrevistas a los candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Baja California por parte del Congreso del Estado, luego de que Ricardo Iván Carpio renunciara al cargo.

Las entrevistas se realizarán de manera virtual vía Zoom, derivado de las inclemencias del tiempo por el huracán Hilary, por lo que María Elena Andrade Ramírez; Rafael Orozco Vargas; y José Antonio Lozano Blancas deberán estar preparados.

Los aspirantes a la Fiscalía tendrán 12 minutos cada uno para exponer su plan y por qué quieren el cargo mientras que los diputados tendrán dos rondas de tres minutos cada uno para realizar preguntas.

Para hoy se esperan estén los 25 diputados en la sesión por lo que se vislumbra una larga sesión; los legisladores tienen hasta el martes para elegir quien será el encargado por medio de la votación en sesión de Congreso.

Las cartas están abiertas y ahora el mejor preparado deberá exponerlo ante los diputados para ser el Fiscal General de Baja California.



ORGANIZACIÓN

Se espera que hoy llegue la parte fuerte del huracán Hilary a Baja California, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan para evitar en la medida de lo posible afectaciones.

En Mexicali, el Ayuntamiento ha estado trabajando coordinado con la Cespm para realizar el desagüe de puntos con acumulación de agua, y la Policía municipal se ha colocado en distintos puntos de la ciudad conflictivos por los encharcamientos para desviar el tránsito.

En Tijuana la autoridad ha colocado distintos albergues para atender a quienes lo necesiten, se espera que Tijuana, Ensenada y Playas deRosarito sean las ciudades que reciban más agua, por lo que incluso elCentro de operación se encuentra en Tijuana.



La buena noticia es que el huracán ha perdido fuerza, pero esto no significa que no sea peligroso por lo que hay que estar atentos a su trayectoria.

REUNIÓN AZUL

La reunión fue a puerta cerrada, “top secret”, comoquien dice, pero el organizador logró juntar a cinco ex presidentes municipales de Rosarito que se hicieron acompañar por el ex gobernador, José Guadalupe “Lupillo” Osuna Millán y Cuauhtémoc Cardona ex diputado, el asunto era fortalecer al Frente Amplio por México (FAM) y por qué no, buscar a quien los representará en

las urnas el próximo año.

Los ex alcaldes Silvano Abarca, Luis Enrique Díaz, Antonio Macías, Mirna Rincón y el ex priísta Hugo Torres Chabert, posaron para la foto, que sin duda se difundirá a través de las redes sociales como una señal de unidad para los tiempos venideros.

Dicen los que saben de la política rosaritense, que esta reunión es más que simbólica, pues reunir a tantas “personalidades” y más aún alinearlas a una causa no es tarea sencilla, por los múltiples intereses que ahí se manejan, pues no hay que olvidar que por ejemplo Hugo Torres sostuvo una guerra sin cuartel y frontal con Macías Garay, y que Abarca Macklís “abandonó” al PAN para perseguir sus sueños como independiente, que le ganaron apenas un asiento en el actual Cabildo como regidor.

Mientras Mirna Rincón se tiró a los brazos de Morena y hasta bailó cuando la actual presidenta municipal ganó por primera vez la alcaldía.

Así las cosas, parece ser que están buscando formar un grupo para fortalecerse más allá de las rencillas del pasado y a no creer, convencer al ex panista y ex candidato independiente, Fernando Serrano, que dé su brazo a torcer, pues algunas voces le han dicho que en Morena lo traen

en el radar.