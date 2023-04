Araceli se destapa por Claudia

No cabe duda… y aunque duda no fue a la fiesta, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, atrabancada como es no se aguantó las ganas de dar a conocer públicamente que su corazoncito está del lado de la corcholata presidencial Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales subió un video acompañada de algunos de sus funcionarios de gobierno, con un discurso asegurando que las mujeres no pueden ser

minimizadas ante ningún hombre, por lo que pueden ser

presidentes municipales, diputadas, senadoras y gobernadoras y hasta presidenta de la república.

Señaló que la transformación seguirá con una gran mujer al frente, que seguirá los pasos de AMLO y al final, a coro, todos los participantes gritan “es mujer y se llama Claudia”.

Acto anticipado de campaña, dirían algunos, muy poca gente acompañando a Araceli y la mayoría funcionarios de su gobierno, dirían otros, así que mucho jalón, al menos ahí no se vio, pues según se comenta que su convocatoria para participar en el video no tuvo mucha respuesta.

Y es que cada vez son más las voces que aseguran que está perdiendo el apoyo hasta de sus allegados, quienes no ven con buenos ojos sus imposiciones y dudan si le seguirán los pasos.

Por cierto, donde sí se ve algo de unidad curiosamente es en el PAN rosaritense, ya que sus militantes han empezado a entrarle duro a la promoción de eventos y visitas a las lideresas de colonia, para que se sumen a su proyecto en torno a Ricardo Cabrales, quien ya ha externado su deseo por competir por la presidencia municipal en las próximas elecciones.

MONTSERRAT SIGUE CON EBRARD

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, sigue aún con la emoción de haber estado muy de cerca de Marcelo Ebrard Casaubón en su gira por Tijuana.

Y es que ayer en la conferencia de los lunes, comentó que fue invitada por el Canciller a Denver, Colorado, a donde lo acompañará en los próximos días.

“Voy dos días a Denver, Colorado, por una invitación por parte del Canciller, en razón de temas de transparencia, ya que hemos sido primer lugar en temas de transparencia en este municipio, en la zona norte del país.

“Y aprovecharé para tener una reunión con el embajador Ken Salazar, donde platicaré sobre la importancia, de la apertura del Chaparral más horas, en toda su capacidad y estos temas se logran hablando con los representantes de estos rubros”, manifestó

Ebrard Casaubón realiza un programa denominado Convoy para la Internacionalización de Municipios Mexicanos en la que lleva a alcaldes a promover sus ciudades a algún punto de Estados Unidos.

MUJERES DESTACADAS DE BC

Ayer por la tarde Marina del Pilar Olmeda García, Edna Paulina Gutiérrez Ruvalcaba, Liliana Montiel Orozco, Selene Nevárez Estrada, Laura Alicia Camarilla Gove, Martha Patricia Ramírez Lucero, Esperanza Iñiguez García y Mireya Sarahí García Vázquez fueron reconocidas por el Congreso del Estado como mujeres destacadas de Baja California.

El Congreso del Estado estuvo repleto de familiares de las mujeres que fueron colocadas en el muro de Honor del Salón de mujeres forjadoras, lo que resultó en un momento muy especial para las reconocidas, el poder compartir el momento.

Aunque quien entrega el reconocimiento es el Congreso del Estado, participan varias instancias, como la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto de la Mujer de Baja California, lo cual da fe de quienes son elegidas.