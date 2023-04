Se desmarca de bancada

Luego de que el Diputado local, Sergio Moctezuma Martínez López, expresara su malestar contra el actual coordinador de la bancada de Morena, Juan Manuel Molina García, ayer se hizo oficial lo que muchos esperaban, que el diputado dejara al grupo de Morena y por el momento transitara como independiente.

Sergio Moctezuma Martínez informó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Manuel Guerrero Luna que si bien comulgará con los principios de del Partido del Trabajo en el que actualmente su ex jefe y ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez es coordinador Político Nacional en Baja California, en la actual legislatura no estará coordinado por ningún partido.

Por tal motivo solicitó se diera aviso a la Junta de Coordinación Política, que preside Molina García, para que se le integre a la Jupoco como al resto de los diputados que no pertenecen a algún grupo parlamentario.

Comentan en el interior del Congreso que con dicha solicitud, la “guerra” está cantada entre Juan Manuel Molina y Sergio Moctezuma Martínez ya que si bien el segundo ya no pertenece a ninguna comisión, estará en la Jucopo y esperan haga trabajo con los diputados de oposición o por lo menos esté siendo como coloquialmente se dice, una piedra en el zapato para el presidente de la Jucopo.

LONAS

Durante los últimos dos días en la capital del Estado han estado apareciendo cientos de lonas en bulevares, y casas con la imagen de la Jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Con esto queda ya más que cantado el inicio de la contienda interna en la búsqueda de ser el representante de Morena en la candidatura por la Presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum es una de las tantas “corcholatas” de Morena que ha destapado el Presidente de la República, Andrés Manuel López.

Obrador, lo que será importante ver es si no se cae con esto en actos anticipados de campaña.

MOMENTO INCÓMODO

El miércoles y jueves los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, estuvieron en Baja California para dar la conferencia “La Democracia no se toca” en desayunos organizados por la Coparmex en Mexicali y Tijuana.

En primera instancia, estuvieron en Mexicali en donde fueron recibidos por manifestantes de las Resistencias quienes empezaron a gritar consignas hacia los ex consejeros, así como mostrando su apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

También señalaron al INE como los artífices del “fraude” en la elección que López Obrador perdió contra Felipe Calderón Hinojosa.

Entre las manifestantes se encontraba Araceli Piña y Norma Herrera, quienes desde la llegada de los ex consejeros no pararon de hostigarlos e incluso se metieron al evento privado en el que los asistentes pagaron por estar en el evento.

Por cierto, donde sí hubo cordura fue en Coparmex quienes a pesar de que pudieron solicitar la intervención de la autoridad por la manera en que los manifestantes entraron, buscaron el diálogo e incluso, Francisco Fiorentini Cañedo permitió que la maestra Aracely Piña tomara el micrófono para expresar su sentir.

ACUDEN POLÍTICOS

Por otro lado, en Tijuana el encuentro estuvo más tranquilo, eso sí convocó a políticos, sobre todo del PAN y PES, además de empresarios, miembros de Coparmex y ex dirigentes.

Entre los asistentes fueron vistos Juan Marcos Gutiérrez, quien fuera cónsul y funcionario en administraciones panistas, Enrique Méndez, Malú Clemente, Bernabé Esquer.

Así como Andrés Garza Chávez, líder municipal del PES; Carlos Barboza Castillo, Laura Torres Ramírez, Luis Felipe Ledesma y Carlos Jiménez.

También los ex dirigentes de Coparmex Juan Manuel Hernández Niebla, Roberto Quijano, Gustavo Fernández de León.

Además del recién electo presidente de la AIMO, José Luis Contreras Valenzuela; el vicepresidente de Poly, Alejandro Bustamante y Antonio Cano Jiménez, directivo de Toros.

Los conferencistas hablaron sobre el libro que recién presentaron donde explican la historia de la democracia en México.

Lorenzo Córdova expresó que quienes han hecho uso de la democracia son quienes ahora la ponen en riesgo.