Elección Estatal Sindical

Esta semana aumenta nuevamente el termómetro sindical ante la próxima elección del líder estatal de la burocracia.

Aunque esta vez será diferente porque se debe recordar que en momentos de pandemia, el ex líder burócrata en Mexicali y actual presidente del Congreso local, Manuel Guerrero Luna, cambió los estatutos para eliminar la rotación por municipios de la Secretaría Estatal y hacerlo por votación directa de los agremiados.

Los candidatos en esta ocasión son Guillermo Aldrete, de la sección Tijuana; Luisa López, quien perdió ante la planilla Amarilla de Selene Cota, y levanta ahora la mano la líder seccional de Tecate, Yara Amaro Rosas.

Los tres candidatos buscan el apoyo más grande que es el de los trabajadores de Mexicali, ya que es la sección más numerosa y quien obtenga su beneplácito tiene el gane seguro.

Por lo pronto todo parece indicar que la balanza se está inclinando entre Guillermo Aldrete y Yara Amaro, ya que los trabajadores ven enLuisa López la mano de Manuel Guerrero meciendo la cuna.

Así las cosas por el momento, pero esta novela sindical concluye el jueves 27 de abril.

DE PENA AJENA

Cada vez que ocurre un accidente en las carreteras de México, se ha vuelto común que los residentes de las cercanías o quienes pasan por esos lugares cometan actos de rapiña, sea cual sea la mercancía que se transporte.

Lamentablemente esto se ha convertido en un “deporte nacional” del “pueblo bueno y sabio”, cada vez más frecuente y documentado en fotos y videos sobre todo en las anteriormente “benditas redes sociales”.

Y Baja California no es la excepción, puesto que el último caso se registró ayer en la autopista Mexicali-Tijuana, a la altura de la Laguna Salada, cuando un camión cargado con toneladas de limones en cajas volcó a la orilla del camino.

Casi de manera instintiva decenas de automovilistas detuvieron su marcha para robar la mercancía, como si se tratara de algo gracioso y divertido, porque había adultos incitando a sus hijos a hurtar la mercancía para ponerla en los autos, en plenas narices de los agentes de la Guardia Nacional.

Desgraciadamente cuando se dan este tipo de delitos las autoridades no detienen a nadie para no “confrontar” y no los retiran para “no reprimir” al pueblo.

Así que por el momento el robo a camiones accidentados se ha convertido en una norma, salvo en contadas excepciones, como cuando se trata de un cargamento de libros, porque ahí si, nadie se detiene.

REVISARÁN ASFALTO EN ENSENADA

Se espera que esta semana se convoque a la primera sesión de la recién creada comisión que se encargará de vigilar y supervisar la calidad del asfalto que las constructoras han utilizado para el reencarpetado y bacheo de vialidades de Ensenada.

Aunque la iniciativa propuesta por el presidente municipal, Armando Ayala Robles, es positiva y sumamente necesaria debido a que en los últimos meses se han registrado varias obras que al poco tiempo de haber sido inauguradas empiezan a tener una gran cantidad de baches, principalmente tras las lluvias.

La creación de dicha comisión también ha generado polémica, pues hay quienes dicen que al estar integrada por las mismas cámaras empresariales, ningún constructor se atreverá a señalar la mala calidad de las obras de sus colegas, pues en muchas ocasiones la responsabilidad no recae en ellos, sino en la calidad de los materiales que utilizan las fábricas de asfalto.

Así que, habrá que ver de qué manera se va a trabajar, si las opiniones serán de manera anónima o se buscará algún mecanismo para evitar conflictos de interés.