Hijos Adoptivos

Los Tigres del Norte fueron los encargados de festejar con los cachanillas los primeros 120 años de Mexicali con un concierto en la Plaza de los Tres Poderes en la que se reunieron más de 15 mil personas, según informaron las autoridades municipales.

Fiel a su estilo, la agrupación complació a los asistentes con cada canción que le solicitaban, por lo que el concierto que estaba programado para durar dos horas máximo, se alargó por tres horas para beneplácito de los asistentes, e incluso para finalizar el concierto, las autoridades dieron aviso que el permiso otorgado había finalizado.

Los integrantes de la agrupación no dudaron en señalar que guardan un gran amor por Mexicali, ciudad que los acogió cuando toda la familia salió de Sinaloa en busca de alcanzar su sueño de ser músicos famosos.

Los hermanos Hernández señalaron que lo más preciado para ellos que son sus padres, se encuentran descansando en Mexicali. Hay que recordar que la Jefa de los Jefes de Jefes falleció el pasado 23 de octubre de 2022.

Durante la presentación, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, hizo una pausa en el concierto para agradecer a los Tigres del Norte el estar en Mexicali y para entregarles una placa de agradecimiento, así como el nombramiento oficial de “Hijos Adoptivos” de Mexicali, aunque uno de ellos, Luis Hernández, el hermano menor en realidad si es “Puro Cachanilla”, ya que nació en la capital bajacaliforniana.

El evento resultó ser del agrado de los asistentes y lo más importante es que fue gratuito para el público y no representó un gasto para el erario, por lo que eventos así para la ciudadanía, bienvenidos.

JORNALEROS VEN MEJORAS, PERO...

Quienes conmemoraron ocho años de lucha este fin de semana fueron los jornaleros de San Quintín, que a manera de acto simbólico se reunieron para recordar el paro total que iniciaron el 17 de marzo de 2015.

Durante la conmemoración rememoraron cuando más de 7 mil jornaleros hicieron un paro laboral en las empresas agrícolas más importantes de esa zona, hoy convertida ya en Municipio.

Abelina Ramírez Ruiz, líder del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), reconoció que en este tiempo han mejorado algunas de las exigencias de los trabajadores, como es el caso de la vivienda, sin embargo, en temas como el salario, prestaciones, continúa habiendo abusos y una gran cantidad de denuncias, por lo que le mandó un mensaje al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra.

“Arregui te necesitamos en San Quintín, no solamente quedarte en una oficina, tú eres la autoridad que puede venir a resolver los problemas que quedaron en el aire, muchos no porque no haya paros laborales no se va a presentar aquí, hay denuncias, hay quejas, sufrimiento, esclavitud y robo de salario , es triste decirlo pero es la secretaría más abandonada, no tienen equipamiento ni herramienta para hacer el trabajo, no tenemos que estar nosotros atrás del inspector para que se hagan las inspecciones , hay denuncias escritas y es necesario seguir trabajando en conjunto”, expresó Abelina.