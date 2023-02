El ajonjolí

El que anda muy pero muy interesado en la vida de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es el diputado ex panista de hueso azul, ex emecista y ahora morenista Juan Manuel Molina García, quien siempre anda metiendo la cuchara por todos lados, hasta donde no lo invitan.

Ya anteriormente el también ex presidente del Congreso del Estado se metió en impulsar a San Felipe como municipio, para quitarle un gran pedazo de territorio a Mexicali, y poder poner gente afín, dicen, para en un futuro aventarse como candidato a Alcalde del séptimo municipio de la entidad.

Ni qué decir del Poder Judicial del Estado, donde Molina García ha metido la mano casi hasta el hombro, metiendo gente, impulsando a su delfín Salvador Avelar Armendáriz primero como Consejero de la Judicatura, luego un intento para colocarlo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y finalmente lograr colarlo como Juez de Control en Mexicali.

Pues bien, ahora el ex panista ha puesto la mira en la UABC para buscar la forma de irse metiendo en la vida autónoma de la institución para reformar la Ley Orgánica para introducir el principio de paridad en la designación de sus autoridades.

De esta manera el ex panista, que es ajonjolí de todos los moles, trata de generar inquietud al interior de la Máxima Casa de Estudios del Estado, a sabiendas que mientras más ruido se haga, más oportunidad tiene de irse metiendo como la humedad para de repente tener la mano metida en las decisiones del Honorable Consejo Universitario, ya sea por sí o por interpósita persona… ¡aguas universitarios!

NUEVO TITULAR DEL FEX

La espera terminó y la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, anunció a Ismael Castro García como nuevo director del FEX, entrando en sustitución Omar Landa Cabada, quien salió en medio de dos investigaciones por parte de Sindicatura Municipal.

Desde hace días, la Alcaldesa señaló su preferencia hacia Castro García, quien fue coordinador del Centro Estatal de las Artes.

Bustamante Martínez señaló que el perfil que necesitaban en el FEX era el de una persona creativa y artística y con visión a futuro para el desarrollo de los espacios coordinados por el FEX.

Para la parte financiera, será Moisés Galindo Herrera, administrador del Patronato de las Fiestas del Sol, quien trabajará de la mano del nuevo director.

El primer reto que tendrá Castro García será el de regresar al FEX, Palenque y plaza de Toros Calafia los eventos artísticos, luego de que promotores dejaran de buscar dichos lugares por desacuerdos con Omar Landa.

Promotores esperan que tras el nombramiento, se puedan reunir con el nuevo titular y buscar la manera de trabajar en conjunto, tal como se había realizado por años, pero que con Omar Landa se rompió de tajo ante actitudes gandallas, según comentan los generadores de eventos artísticos.

VIAJA A MONTERREY

La gobernadora del estado, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, estuvo ayer en la Segunda Región Naval de Ensenada, para reunirse con los medios de comunicación en su acostumbrada mañanera.

Sin embargo, aunque tradicionalmente se realiza los miércoles, la mandataria aclaró que tuvo que adelantarla debido a que por la tarde viajaría a Monterrey, Nuevo León para reunirse con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, además de otros gobernadores, para la firma de un convenio relacionado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp).