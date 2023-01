La contaminación por la quema de cohetes y fogatas durante la celebración de Año Nuevo logró ser controlada gracias a la lluvia que se hizo presente en gran parte del Estado, así como el viento que corrió en Mexicali.

Esto generó que los efectos de la movilidad en la noche no causaran daños en el medio ambiente de Mexicali, pero la verdad es que por más esfuerzos de comunicación que se hicieron para que los ciudadanos no realizaran la quema de cohetes ni fogatas, la realidad es que la ciudadanía percibió que esto se produjo en mayor medida.

Los comentarios por redes sociales durante la noche del 31 de diciembre y primeros minutos del 1 de enero, fue la gran cantidad de cohetes que estuvieron tronando en diversas partes de la ciudad, mientras que la autoridad municipal de Mexicali reportó que se atendieron más de 2 mil reportes ciudadanos.

Del total de reportes se aplicaron 128 multas por fogatas, tronar cohetes y música en volumen alto; hay que recordar que para la noche de Año Nuevo, la autoridad destinó más de 50 elementos para la patrulla ecológica.

Lo que si hay que decir es que si bien la contaminación no se hizo presente, esto fue gracias a las condiciones climáticas, por lo que sin duda en futuras fechas de celebraciones la Secretaría del Medio Ambiente a cargo de Mónica Vega Aguirre deberá implementar estrategias desde semanas antes y no cuando las celebraciones están a la vuelta de la esquina.

ASUME CARGO

Ayer asumió el General Leopoldo Tizóc Aguilar Durán el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, en sustitución del también General, Gilberto Landeros Briseño. Aguilar Durán llevará ahora la estafeta para trabajar de la mano con las demás corporaciones y trabajar en bajar los índices delictivos, ya que si bien en los delitos de alto impacto han bajado, hay otros en los que las cifras no son alentadoras en los diferentes municipios del Estado. Comentan los expertos en la materia que el reto es interesante, pero uno de los puntos importantes es la coordinación entre Secretaría y Fiscalía, ya que los cercanos comentan que esta no se daba de la mejor manera en últimas fechas.

CONCIERTOS

En Ensenada muchos se muestran aún incrédulos ante la noticia que recientemente dio el Gobierno Municipal en relación a que este año no habrá conciertos en el Valle de Guadalupe.

Y es que hay sectores, principalmente habitantes y productores del propio valle, que se han manifestado en contra de este tipo de eventos por el tráfico, el ruido y el daño ecológico que generan a la llamada “Ruta del Vino”. Argumenta este sector que poco a poco se va perdiendo la vocación agrícola de la zona para convertirse en un área para espectáculos.

Sin embargo, no faltan los que se muestran a favor debido a que este tipo de eventos generan una derrama económica millonaria para hoteles, restaurantes e incluso para el propio Ayuntamiento en cuestión de permisos. Es principalmente el tema económico por lo que algunos aseguran que el anunció no tendrá efecto y que los conciertos masivos no serán cancelados.

A lo más que se puede aspirar es a que sean regulados, apuntan, para alinearlos con la vocación de la zona y no tan masivos como se estaban haciendo.