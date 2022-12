Los ‘encargados’

La figura de “encargado del despacho”, ha sido muy socorrida en el gobierno rosaritense de Araceli Brown Figueredo, quien ha colocado en puestos clave a funcionarios que por alguna razón no cumplen con los requisitos que les marca el reglamento y tienen que operar bajo esa figura.

Uno de los que más tiempo ha trabajado en esa condición, es Edgar Robles Suárez, quien dirige verificación municipal, pero que de acuerdo al reglamento debería ser un licenciado en Derecho, quien ostentara la titularidad de esa área pero como no cumple con ese requisito, se ampara como “encargado del despacho” desde la pasada administración que también encabezó Brown Figueredo.

Carlos Anaya, director de Salud Municipal, también es encargado de despacho ya que su profesión es dentista y el reglamento pide que el director tenga estudios de medicina, al menos general, por lo que no cumple con el requisito.

Caso similar es el de Juan Antonio Alamillo, quien se desempeña como encargado del despacho de la Dirección de Recaudación Municipal, área que exige un contador público y parece ser que el funcionario no cuenta con un papelito que lo avale.

Recientemente, se nombró “encargado del despacho” para variar, a José Avilés Ruvalcaba, en la Dirección de Protección Civil, en ese caso no queda muy claro cuál es la causa, pues al parecer tiene conocimientos para ostentar el cargo y no hay un título profesional en particular que se les exija, para ocupar la dirección.

Tan fácil que sería cumplir con el reglamento y nombrar solo a quienes se ajusten a él, pues por alguna razón así se crearon, pero parece ser que puede más el amiguismo y compadrazgo al momento de hacer un nombramiento en una dependencia.

CHOCOLATES

Luego de mucho analizar, el Gobierno federal determinó que el decreto para regularizar autos de procedencia extranjera a bajo costo seguirá al menos tres meses más en el 2023, por lo que los centros de regularización seguirán activos en Baja California.

Ante el anuncio, el gobierno de Baja California señaló que el estado cuenta con las condiciones para seguir operando en la regularización de los vehículos, por lo que celebraron la determinación.

Por su parte, Coparmex en Mexicali, a través de su líder Octavio Sandoval, señaló que era una buena decisión, ya que en un inicio hubo retrasos en la implementación, a su vez señaló que con esto ya no habrá pretextos para quienes pueden regularizarlos por lo que se podría dar el retiro de estos vehículos.

La interrogante sigue siendo qué pasará con los vehículos que no se regularicen, ahora a partir del 1 de abril del 2023, ya que las oportunidades para que lo hagan se han ampliado ya en dos ocasiones.

RAITEROS

El que parece que cayó en la trampa de los camioneros de la línea que ofrecen pasar sin hacer fila, según, fue el secretario de Trabajo, Alejandro Arreguí Ibarra.

El martes por la tarde noche fue visto llegar a la garita peatonal de San Ysidro, alrededor de las 6 de la tarde.

Como en estos días, la línea estaba larguísima, incluso daba dos vueltas, y pues se formó al inicio.

Luego de un rato empezó a preguntar cómo le hacía para llegar a Los Ángeles, en eso fue abordado por los que manejan los camiones, quienes le prometieron cruzar rápido por la cantidad de 20 dólares.

Así que el Secretario del Trabajo optó por salirse de la fila que pintaba para alrededor de hora y media e irse a uno de los camioncitos.

Ojalá y la estrategia le haya funcionado, porque a veces los camioncitos hacen el mismo o más tiempo que el peatonal, la única diferencia es que uno va sentado, pero el tedio es el mismo.

Lo que sí es que parece que a Arreguí le interesaba llegar a cierta hora a Los Ángeles.