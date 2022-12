Sala llena

Luego de semanas de espera, ayer se llevó a cabo la reunión entre el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, y diputados de la XXIV Legislatura de Baja California.

Aunque en un inicio la reunión estaba programada con la Presidenta de la Mesa Directiva, Rocío Adame Muñoz y la Junta de Coordinación Política, la realidad es que fueron varios los diputados que acudieron por lo que la sala prácticamente se llenó, al grado de que el movimiento era imposible en el lugar.

En la plática, el todavía rector de la UABC dio detalles de la cuenta pública que no fue aprobada por el Congreso del Estado, explicó el presupuesto para el 2023 y por cierto preguntó por la solicitud de Juicio Político que interpuso en el Congreso contra el ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, luego de que no entregara los recursos a la Máxima Casa de Estudios.

Durante la reunión, quien estuvo con cuestionamientos un poco más fuertes fue el diputado Juan Manuel Molina García, pero el rector se zafaba de las preguntas de inmediato, pues señalaba que se trataba de un diálogo y no una comparecencia.

Al finalizar, como para mostrar la buena voluntad de todas las partes, el rector de la UABC y los diputados se tomaron la foto del recuerdo.

Hay que recordar que Daniel Octavio Valdez Delgadillo finaliza su gestión el próximo 27 de enero del 2023, entrando al cargo Luis Enrique Palafox Maestre, quien será el encargado de dialogar con los diputados en los próximos 4 años.

INSEGURIDAD

En pleno día fue descubierta una panel blanca con seis cuerpos en una zona considerada como segura, específicamente en la plaza Conquistador, frente al Grand Hotel Tijuana.

Trabajadores de una farmacia reportaron un auto abandonado, al parecer éste tenía reporte de robo, pero la sorpresa mayor estaba adentro, había seis personas asesinadas, una de ellas mujer.

En ese estacionamiento, a comienzos de mes asesinaron a dos personas a balazos, al parecer trabajaban para un bar de ahí.

Lo de ayer, fue una escena atroz, con seis cuerpos apilados, algunos de ellos con sus pantalones abajo, incluso uno encima de los demás.

La panel tenía reporte de robo de un residente de Santa Fe y había sido hurtada a finales de septiembre.

Entre los cuerpos, al parecer se encuentra una pareja que había sido reportada como desaparecida hace unos días.

Este tipo de hallazgos recuerdan la época cruda de homicidios en Tijuana, en la que a los delincuentes no les importaba si era de día o de noche o un lugar público para asesinar personas o dejar los cuerpos para que los encontraran.

En la ciudad, además, a través de redes sociales, se puede ver cómo los robos están a la orden del día.

Gente reportando que les abrieron cajuelas o les quebraron los vidrios del auto para sacar lo que traían dentro de valor.

Otros de plano están reportando incluso el robo de vehículos, afuera de las viviendas o en zonas transitadas.

Ojalá y las autoridades apliquen alguna estrategia para que mejore el clima de inseguridad.