Crisis migratoria

El problema ya se veía venir desde hace varias semanas, cuando se anunció que la Casa Blanca había endurecido su política migratoria contra los venezolanos, quienes al entrar ilegalmente a los Estados Unidos iban a ser deportados de inmediato hacia México.

Y ese problema se ha empezado a reflejar cada día más y más en la frontera de Baja California, sobre todo en Mexicali y Tijuana, porque los controles de la Patrulla Fronteriza representan un tope para quienes aspiran a llegar al “sueño americano” de manera ilegal.

En ambas ciudades, la situación es una pesadilla para los migrantes, quienes ahora se enfrentan a la falta de un refugio porque los albergues de instituciones privadas están al tope, mientras el gobierno federal los dejó sin apoyo o se los redujo al mínimo a la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay quienes aún recuerdan las palabras como si hubieran sido ayer, cuando el ahora mandatario andaba en campaña y prometía el oro y el moro, tanto a nacionales como a extranjeros.

A estos últimos les ofreció en diversos discursos que a partir del 1 de diciembre de 2018 habría una política migratoria tolerante, favorable para que trajeran a sus familias, para obtener trabajo legalmente en territorio mexicano e incluso dijo que iba a haber miles de empleos para la construcción del Tren Maya.

Aún se escuchan las críticas del sacerdote Alejandro Solalinde, e incluso un tuit del 3 de abril de 2018, donde señalaba con dedo de fuego que “Donald Trump truena los dedos y sus sirvientes sabuesos del gobierno mexicano lanzan a la persecución de migrantes.

Pero ni el INM, ni Peña Nieto, ni Trump detendrán el éxodo migratorio provocado por el sistema capitalista. Exijo respeto a los DH de las personas migrantes”. Solo que sucedió lo contrario y el muro de Trump erigido en tiempos de Peña Nieto se fortaleció con López Obrador y con Biden, quien decidió convertir su patio trasero, incluido Baja California y sus principales ciudades como Mexicali y Tijuana, en estación migratoria para los venezolanos.

Por el momento las bajas temperaturas ya se han empezado a registrar en la región, donde la mayoría de los migrantes no tienen siquiera ropa para afrontar esas circunstancias y el sufrimiento se agrava.

MARCHAS

Dentro de seis días será la marcha de la revancha, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su partido y sus seguidores, para contrarrestar el daño y sacarse la espina por la bofetada que les puso la movilización ciudadana en defensa del INE el pasado 13 de noviembre, precisamente en el cumpleaños 69 del mandatario.

Aunque el residente de Palacio Nacional ha señalado que su marcha del próximo 27 de noviembre no es una ocurrencia, sino una petición del “pueblo”, es evidente que se hará para mostrar su poderío en el acarreo de masas, de las “fuerzas vivas”, tal como en su momento mostraron su poder los presidentes priistas de la “docena trágica” Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y Pacheco. De hecho, para éste último, tras anunciar la estatización, no nacionalización, de la banca en septiembre de 1982, hubo una multitudinaria manifestación en el Zócalo del entonces Distrito Federal, donde le manifestaron su apoyo por haber tomado tan “nacionalista” decisión, que fue la apropiación del Gobierno Federal de los bancos.

Por cierto, en la marcha del próximo domingo en Ciudad de México, no participará el senador Ricardo Monreal, quien por cierto presentó hace unos días su Plan de Reconciliación Nacional en la Arena México de la capital del país, lo que en realidad fue su autodestape.

LOS POLICÍAS

Uno de los puntos planteados en Ciudad de México en la visita que hicieron a diputados y senadores los líderes de organizaciones de policías de varios estados del país, incluido Baja California, es que revisen el artículo 123 de la Constitución Federal, puesto que desde los tiempos de Felipe Calderón y Genaro García Luna se incluyó la disposición para evitar que policías, ministerios públicos y peritos, puedan ser reinstalados en sus puestos tras una separación.

A como está la reforma calderonista, si un policía o ministerio público es removido de su cargo por cualquier motivo, ya sea una queja o un presunto delito, pero en los tribunales se decide que es inocente, pueden pagarle salarios caídos, pero aun siendo inocente no procede la reinstalación.

SOMBREROS

Durante el desfile cívico deportivo que se llevó a cabo ayer en Ensenada con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, quien más llamó la atención fue el Presidente Municipal Armando Ayala Robles, pues lució un vistoso bombín, o también conocido como “sombrero hongo”. Sin embargo, no es la primera vez que el Alcalde luce un llamativo sombrero, en enero de 2021 compartió unas fotografías desde Bellas Artes en Ciudad de México con un sombrero negro de copa, lo cual inmediatamente generó memes y halagos, pues hubo quienes reconocieron su estilo único, por cierto, también recientemente en una entrevista, al referirse a algunos miembros del PAN que ahora están en Morena y celebran logros que no les corresponden, expresó: “hay muchos que hacen caravana con sombrero ajeno”, no obstante, ya hay algunos funcionarios de su círculo cercano que están pensando seriamente que un sombrero sería un buen regalo para las fiestas decembrinas.