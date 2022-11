Defensa de policías

Los que anduvieron esta semana con personajes de las grandes ligas de la política mexicana en Ciudad de México son varios dirigentes de agrupaciones a las que están adheridos agentes policiacos de diversos estados del país.

De Baja California no podían faltar representantes de agentes policiacos, tanto municipales como estatales, quienes solicitaron el apoyo para lograr mejores prestaciones para esos servidores públicos que diariamente arriesgan la vida y no necesariamente por un salario digno o por las mejores condiciones salariales, porque hay quienes incluso no tienen derecho a una pensión o jubilación.

Así que de Baja California estuvieron en la capital del país Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación Policial de Baja California; Antonio Navarrete Castillo, de la Fraternidad de la Policía Municipal de Mexicali; Miguel Ángel Valdivia, tesorero y vicepresidente de la Federación Policial de Baja California, entre otros. Junto con policías, peritos y agentes del Ministerio Público de varios estados y municipios del país, se reunieron con legisladores de diversos partidos, para hacer una serie de planteamientos.

Uno de los más importantes fue la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 40, para que se incluyan las prestaciones sociales para los policías de México.

En las reuniones se llegó al acuerdo de instalar mesas de trabajo para el análisis de esa propuesta, porque casi en todo el país los policías son vistos como ciudadanos de segunda, sin prestaciones, sin ser sujetos a créditos, y que como se dice popularmente, tienen un pie en la cárcel y otro en la tumba.

También hicieron la exigencia de modificar el artículo 123 Constitucional, puesto que hace 14 años, a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, reformó el mencionado artículo en perjuicio de los agentes de policía y peritos de las corporaciones policiacas y fiscalías.

Los representantes de los policías fueron recibidos en la capital por los diputados de Morena Héctor Mares Cossío, Julieta Ramírez Padilla, Irma Andáosla, así como por la secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la diputada Juanita Guerra.

Los policías bajacalifornianos también fueron atendidos en el Senado de la República por la senadora Gina Cruz Blackeller, del grupo Parlamentario del PAN, por Eduardo Ramírez, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado, e incluso dialogaron y hasta se tomaron la foto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien está bajo el blanco de los ataques de la gobernadora Layda Sansores, puesto que lo ven como un posible presidenciable, aunque Monreal no es una “corcholata” del presidente López Obrador.

PAN DESINFLADO

Son muchos los que aseguran que la dirigente del PAN en Rosarito, América Soto Villa, buscará competir por la presidencia municipal en el 2024, pero según se comentan el camino que debe recorrer no será nada sencillo, sobre todo porque a este organismo político le urge hacer acuerdos con otros partidos y así sacar un “candidato de unidad”.

El PAN rosaritense al igual que el resto del Estado perdió mucha de su fuerza tras la derrota inflingida por los de Morena, primero con Jaime Bonilla y después con Marina del Pilar Ávila, así que su única esperanza es aliarse con otros partidos para ser competitivo, pero eso sí, evitar las traiciones, como ocurrió en el caso de Herlinda Pimentel, quien en el último momento se unió al PES, echando tierra a la alianza que se había formado.

Soto Villa no cuenta con las preferencias, por lo que no será fácil subir en sus aspiraciones, pues si bien en Rosarito parece ser que los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y los que se sumen ya van muy avanzados en las negociaciones, la sombra de Fernando Serrano, quien compitió por una candidatura independiente y logró posicionarse como segunda fuerza política pesa y los coqueteos para que sea él quien encabece la alianza no paran.

Todavía falta tiempo para que se definan las candidaturas, pero los partidos políticos ya andan buscando sus “corcholatas” y parece ser que América Soto no está en sus planes.