Acompañan a Araceli

Sin duda la cereza en el pastel, fue la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante el primer informe de gobierno de la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown y el tercero por tratarse de un gobierno de reelección, quien no dejó de echarle flores en su discurso.

Y es que el año pasado, Ávila Olmeda no se presentó a su segundo informe en calidad de candidata electa que era en ese entonces y envió en su representación al ahora Secretario de Gobierno, Catalino Zavala, que en esta ocasión se ausentó, de ahí lo representativo de la presencia de la Gobernadora.

Al evento en cuestión también acudió el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, siendo el único en llegar, de los ediles del Estado, pues de Tijuana, se presentó Jesús García Castro, secretario General de Gobierno, en representación de la alcaldesa Monserrat Caballero y los demás alcaldes no enviaron representantes, al menos, que fueran nombrados al micrófono.

Brown Figueredo, fue muy efusiva en su discurso lo que le ganó tandas de aplausos a lo largo del acto, el cual por cierto, se prolongó por más de una hora ya que en video puso a sus principales colaboradores a hablar de sus logros, lo que por momentos resultó un tanto tedioso.

Al evento también acudieron Luis Javier Robinson, comandante de la Segunda Región Naval, el fiscal General del Estado, Iván Carpio y Jaime Vargas, presidente del Tribunal de Justicia Electoral en el Estado.

Por cierto, fue raro el que no se nombrara a algún representante del Poder Legislativo, por lo que no se supo si alguno de ellos acudió, pero lo que sí es seguro, es que la legisladora Rocío Adame, no se presentó.

CASO CAMAC

Uno de los casos más sonados de presunto fraude en los últimos años es el llamado “caso CAMAC”, en el que miles de maestros no han podido recuperar sus ahorros invertidos en la famosa caja de ahorros.

Hace apenas unos meses los ahora imputados habían librado una batalla en la ciudad de Tijuana, luego de que un juez determinara la no vinculación a proceso, y su inmediata libertad.

En dicho caso, se hablaba de más de mil afectados y de un recurso no entregado a los docentes en su mayoría jubilados de un mil 500 millones de pesos.

Ahora, con un caso ya judicializado en Mexicali, en el que mil 646 víctimas interpusieron una denuncia, parece que la fiscalía no quiere dejar ningún cabo suelto, por lo que hubo una reunión entre las autoridades y los asesores jurídicos de los maestros.

La fiscal Regional de Mexicali, Hortencia Noriega León y el coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Administración de Justicia, Javier Alberto García Álvarez estuvieron con los asesores de los maestros para brindar información del proceso.

Sin duda, que el caso tiene la atención de miles de maestros que siguen esperando su dinero, algunos todo lo que tenían luego de jubilarse y al momento se encuentran sin nada, las quejas y manifestaciones se han dado por varias administraciones y parece que tocará a la actual, darle cierre al tema, ya sea para un lado o para otro, dependiendo del veredicto.

EL APARECIDO

Quien anda apareciéndose en todos los eventos del Ayuntamiento, lo inviten o no, es el delegado de Bienestar, Ezequiel Gutiérrez, lo que hace pensar a los funcionarios del gobierno que anda en busca de reflectores para posicionarse en miras a una candidatura de Morena.

Lo que llama la atención es que se dedica a tomarse fotos con todos los funcionarios en cuanto llega, ya sea de la corriente del senador Jaime Bonilla, de la Gobernadora Marina del Pilar o de los propios amigos del súper delegado Ruiz Uribe.

Seguramente le pondrán un alto, tanto en el número de visitas a eventos sociales, como a sus aspiraciones de ser candidato a la Alcaldía de Ensenada por el grupo de los Chuchos.