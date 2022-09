La Renuncia

La renuncia del director de Seguridad Pública del municipio de San Felipe, Luis Ramón Valdez Salas, tras el atentado en su contra donde murieron el Subdirector y el Comandante de la corporación, era algo que tenía que suceder por varias razones.

Una de ellas y la principal es proteger su vida, pero sobre todo la de su familia, puesto que si quienes atentaron contra su integridad y no lo lograron, no hay duda que podrían tratar de lograrlo aun llevándose por delante a gente no relacionada con la Policía.

Otra de las razones es que al ser un potencial blanco del crimen organizado, el funcionario iba a necesitar una vigilancia especial en todo momento, en sus oficinas, en recorridos, en reuniones y en su domicilio.

Claro que esa vigilancia no se la iba a poder proporcionar su corporación, donde cuentan con una cantidad limitada de elementos y aparte se ha dejado entrever que podría haber personal involucrado en el atentado. Para cuidar al jefe policiaco del puerto se iba a requerir custodia de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Nacional o del Ejército. Así que se veía complicado dotar de una escolta numerosa al jefe policiaco del séptimo municipio de Baja California.

El atentado en contra de Valdez Salas es similar al registrado en abril de 2006 en contra del entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado,

Manuel Díaz Lerma, quien fue emboscado por un comando armado en la avenida Colón, en Mexicali.

Tras el atentado al que sobrevivió gracias a su vehículo blindado, permaneció tres meses en el cargo y después con ayuda del Gobierno Federal fue enviado a trabajar a la embajada de México en un país europeo.

En el caso de Valdez Salas no está claro cuál es su plan, pero se comenta que es una buena decisión su renuncia.

Honras fúnebres

En la explanada de Palacio Municipal de Tijuana, justo el lugar dónde él colocó la primera piedra, se llevaron a cabo las honras fúnebres de René Treviño Arredondo, presidente municipal de Tijuana en el XI Ayuntamiento (1983-1986).

En la ceremonia estuvo su viuda, Carmen Estudillo de

Treviño, así como sus hijos, nietos, más familiares y amigos.

Por parte del Ayuntamiento, estuvo el secretario de Gobierno, Jesús García Castro, además de muchos funcionarios quienes salieron de sus oficinas para estar en las honras fúnebres.

En el acto solemne se montaron guardias de honor, incluida la de sus compañeros de la Asociación Política de Baja California (APBC) de donde era miembro fundador.

La otra cara

Tremendo revuelo está causando la propuesta de la reforma a la Ley del Trabajo en la que se proponen más días de vacaciones, así como una jornada laboral menor. Y es que para los representantes del sector empresarial algo así significaría tener que contratar a más gente para que se cubran los tiempos u horarios

Por un lado, para los trabajadores sería benéfico tener más tiempo de vacaciones, así como una jornada con una hora menos de trabajo aproximadamente.

Y es que en ciudades como Tijuana, una cosa es la jornada laboral, pero a ésta habría que sumarle el tiempo que pasan los empleados para trasladarse a sus lugares de trabajo, pues el tráfico en la ciudad es cada día más caótico.

Habrá que esperar la decisión de las Cámaras y ver de qué manera, los empresarios podrán compensar el impacto que tendrían.

Renuncia a la canaco Ensenada

Luego de dos periodos al frente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael

Chávez Montaño, mejor conocido como “El Piwi”, renunció a su cargo de presidente debido a motivos personales. Sin embargo, se dice que debido a los constantes viajes a Ciudad de México y otros estados para atender reuniones de la cámara, en ocasiones no podía atender su negocio, lo que lo hizo reflexionar que tal vez es tiempo de que alguien más siga al frente del organismo. Comentan que sus logros serán reconocidos por los comerciantes afiliados, pues en su primer periodo pudo saldar de una fuerte deuda que había dejado el presidente anterior, y en este segundo periodo logró sacar adelante al sector en medio de la pandemia por Covid-19, actualmente se dedica a atender a sus clientes en su negocio “Óptica Piwi” ubicado en la calle Primera.