Lamentan homicidios

Sin duda el asesinato de dos jefes policiacos del recién creado municipio de San Felipe ha calado hondo en los in- tegrantes de las corporaciones municipales y estatales en Mexicali, puesto que ambos habían pertenecido a la Policía Municipal de Mexicali.

En el caso de Erick Aguilera Barajas, subdirector de la corporación de San Felipe, había laborado durante años en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde ocupó diversos puestos.

Luego pasó a formar parte de la corporación municipal de Mexicali y al crearse el municipio de San Felipe fue invitado a unirse a la corporación en el séptimo municipio, por lo que fue el primer Subdirector.

En cuanto a Norberto Ornelas Nava, perteneció durante al menos dos décadas a la Policía Municipal de Mexicali, donde ocupó diversos cargos.

Fue también durante la nueva administración municipal de San Felipe cuando fue invitado para ser el primer comandante de la policía preventiva del recién creado municipio.

Ambos policías ultimados eran bien vistos y estimados por sus ex compañeros en la Fiscalía General del Estado y en la Policía Municipal, por lo que el crimen dolió en lo profundo y en las filas se exige una investigación a fondo para esclarecer el crimen y llevar a los responsables tras las rejas.

También los policías piden voltear a San Felipe, donde quedó comprobado que la corporación del naciente municipio es a todas luces rebasada por el crimen organizado

ELEGIRÁN DIRIGENTE DEL PAN

Será el próximo domingo 25 de septiembre, cuando el Comité Directivo Municipal del PAN en Rosarito elija a quien dirigirá los rumbos de este organismo político, en la localidad y por primera vez, una mujer será quien tenga esta tarea.

Las ex regidoras panistas América Soto Villa y Nancy Ramírez Ramírez, fueron las únicas dos que registraron su planilla, pero las malas lenguas aseguran que la primera de ellas es quien lleva la bendición del actual presidente del partido, Antonio Macías Garay.

Si bien el PAN se ha visto muy disminuido al grado que solo logró una regiduría encabezada por María Ana Medina, dicen que juega sus cartas para encabezar la alianza con todos los partidos de oposición que se pueda, incluyendo Movimiento Ciudadano, para las próximas elecciones.

Según se comenta, las pláticas están muy avanzadas y los acuerdos amarrándose, por eso, la representación de América Soto, garantizaría que el camino trazado siga por el mismo rumbo, así que quizá no haya muchas sorpresas en los resultados de las elecciones del próximo domingo. Por cierto, los más osados juran por los cuatro vientos, que a esta alianza también se unirá el PES, encabezado por Laura Torres, que si bien no ha logrado vencer en las urnas durante sus postulaciones, sí ha demostrado que tiene su capital político y hay quienes aseguran que si se logra, Morena no tendrá el camino tan libre de piedras.

Mientras tanto, la que cada vez es más visible en sus intenciones de contender por la alcaldía del quinto municipio, es la diputada morenista Rocío Adame, quien muy pronto presentará su primer informe de actividades y según se dice, recorrerá todo el municipio, para hacerse notar.