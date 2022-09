Regalo de cumpleaños

El que no solo tuvo pastel por su cumpleaños fue Jesús García Castro, quien no solo celebró ayer su cumple, sino también el nombramiento más importante que ha tenido.

Tal y como le adelantamos en este espacio, él fue elegido nuevo Secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana.

Ayer se llevó a cabo la sesión de Cabildo en la que se dio a conocer la terna y se realizó la votación que fue unánime a favor de García Castro.

Los otros dos integrantes de la terna fueron Miguel Ángel Badiola Montaño y Luis Javier Algorri Franco.

El segundo se presentó a la sesión de Cabildo para agradecer ser propuesto y renunciar a la candidatura, pues dijo que no tuvo tiempo para hacer una propuesta y cabildear.

“Me enteré el jueves, se requiere la votación de los regidores, una propuesta de trabajo, no me dio tiempo suficiente, solo poder platicar con pocos regidores, por ello creo que no están las condiciones”, expresó Algorri Franco.

Y es que comentan que a Badiola y Algorri les dijeron apenas el jueves, por lo que no pudieron alcanzar al otro quien ya se venían mencionando y quien incluso presentó ante los ediles una propuesta de trabajo.

García Castro es cercano a Fernando Castro Trenti, fue líder de la CNOP en la entidad y Auditor Superior del Estado.

Lo curioso es que la Alcaldesa se abstuvo según para dejar la decisión en manos de los regidores o para que los propios aspirantes cabildearan.

Reconoció la labor que hizo Jorge Antonio Salazar Miramontes por el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría.

“Hay que reconocer al que no está y darle la bienvenida al que está, porque en este mundo político administrativo, pero de ciudadanos siempre nos vamos a encontrar y reencontrar, por ello si alguna cuestión inherente al secretario provocó su salida fue el ver por su familia y creo que eso es una condición muy plausible pues ante todo siempre está la familia”, manifestó Montserrat Caballero Ramírez.

DEL LADO DE MARINA

La elección de Ismael Burgueño como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena parece aclarar la inclinación hacia la Gobernadora del Estado, en su partido.

Dicen que el resultado junto con la buena relación de Marina del Pilar Ávila Olmeda con la dirigencia nacional deja las cosas claras sobre las candidaturas futuras en la entidad.

Y es que es sabido que Burgueño ha estado cerca de Marina y ella a su vez apoyó su candidatura.

INICIAN PROCESO

La Universidad Autónoma de Baja California inició ya el proceso para la designación de quien será el nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios durante el periodo 2023-2027.

La junta de gobierno de la UABC que preside quien fuera rector, Gabriel Estrella, detalló que a partir del 3 de octubre se realizarán foros de consulta, iniciando en Mexicali, para el 5 de octubre en Tijuana y el 7 de octubre en Ensenada.

Según se dio a conocer los foros tienen la finalidad de recabar información referente a los temas estratégicos para la UABC que deberá llevar a cabo el próximo rector.

Será el 27 de enero de 2023, cuando el actual rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo deje el cargo, el cual tomó con un serio problema financiero y que durante la pasada administración estatal tuvo un fuerte apoyo al liquidarle la deuda que tenía el Estado, lo que le dio una importante liquidez, y generó un mayor número de lugares para los estudiantes de nuevo ingreso a la máxima casa de estudios.