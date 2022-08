En la sala seis del Centro de Justicia Río Nuevo se realiza una kilométrica audiencia de imputación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de los acusados por el fraude con la Caja Magisterial AC (Camac), donde resultaron afectados varios cientos de profesores, quienes “invirtieron” su dinero e incluso el total de las pensiones, para finalmente ser defraudados.

La audiencia de imputación en la causa penal 05292/2021, con NUC 02-2016-30506, es por los delitos de administración fraudulenta y administración fraudulenta en contra de Consuelo Dalila Carrillo, José Alfredo Bustos Chef, Delber Daniel Medina Carrillo, Minette Aileen Álvarez Carrillo y Marialy Lisbeth Villarreal Rivas.

Se debe recordar que el fraude fue denunciado por los afectados al ver que su dinero se esfumó tras caer en el engaño del esquema tipo “pirámide”.

De acuerdo a documentos periciales, la afectación económica a profesores que cayeron en las garras de Camac en toda la entidad asciende a un total de tres mil 36 millones 435 mil 177 pesos. Según el dictamen la afectación es principalmente “por las pérdidas financieras al simular pago de rendimientos, disposiciones personales de recursos e inversiones improductivas” por parte de la responsable de la operación, administración y cuidado de los recursos de Camac.

Por el momento en la Sala seis del Centro de Justicia Río Nuevo en Mexicali se realiza la audiencia de imputación, donde la Fiscalía, los abogados defensores y los abogados asesores de los afectados están “engranados” en la kilométrica audiencia que se prevé varios días.

Cuando concluya la audiencia vendrá el término constitucional de las 144 horas para la siguiente audiencia, la de vinculación a proceso, donde será el Juzgador quien decidirá si los imputados van a proceso o no.

Así que tras años de que los profesores afectados están pidiendo justicia, e incluso algunos ya fallecieron sin volver a ver un peso de su dinero “invertido”, esto apenas empieza, porque a todas luces si los imputados son vinculados a proceso, el caso irá para largo.

Por cierto, parece que la Fiscalía General del Estado, donde firma como titular no quiere pedir medida cautelar de prisión preventiva para los imputados, aun cuando para localizarlos para entrega de los citatorios el actuario tuvo que hacer malabares hasta ubicarlos.

EX EDIL, TOMADO Y CON ARMA

Una infracción de tránsito en la zona oriente de Mexicali efectuada la madrugada de ayer, terminó con la detención por parte de la Policía Municipal del ex regidor del 21 Ayuntamiento de Mexicali, Ramón

El ex edil, quien actualmente colabora con el diputado panista

manejaba un auto cuando fue visto por patrulleros tras cometer una violación al Reglamento de Tránsito, al circular con exceso de velocidad.

Cuando lograron hacer que detuviera la marcha de su Honda Civic negro modelo 2015, se percataron que apestaba a alcohol, por lo que tanto ordenaron al ex edil y a su acompañante bajar de la unidad.

Enseguida los policías vieron que dentro del auto estaba una pistola calibre 22, así que tanto el ex edil y su acompañante que andaban presuntamente ebrios fueron detenidos para su traslado a la Comandancia de Policía.

Por tratarse de una portación de arma de fuego, el ex regidor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, para la integración de la carpeta de investigación.

Sin duda, este problema en el que se metió hace quedar mal parado a su actual jefe, el diputado A menos que el legislador quiera meter las manos al fuego por su colaborador y amigo.

MINEROS

Parece ser que el caso de los mineros atrapados desde hace poco más de tres semanas en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, ha puesto en aprietos al gobierno federal, puesto que aun con todos los esfuerzos realizados y haber solicitado una opinión de expertos internacionales, no han podido avanzar en el rescate.

Apenas en la semana la coordinadora nacional de Protección Civil, quien días atrás decía “vamos bien”, declaró que el rescate podría tardar de seis a once meses. Claro que el término utilizado por la funcionaria no fue el adecuado, porque a todas luces ese plazo sería una recuperación de los cuerpos, no un rescate. El presidente ha insistido en que aún hay esperanza en que estén vivos, pero lo cierto es que con cada minuto que pasa se agotan las esperanzas y tarde o temprano se tendrá que afrontar la realidad. Es por ello que en Palacio Nacional se debe ir pensando también en ver con objetividad la promesa presidencial de la recuperación de los restos de los mineros en Pasta de Conchos, atrapados desde el 19 de febrero de 2006 a casi 500 metros de profundidad.