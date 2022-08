Viene AMLO a BC

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo viernes 19 de agosto estará en Tijuana.

Según dijo, el jueves por la tarde llegará a esta ciudad, donde pernoctará, y el viernes encabezará la reunión de seguridad y la conferencia de prensa mañanera.

Además hará una supervisión de obras en la zona fronteriza y por la tarde se irá con rumbo a Nogales.

CAUSA REACCIONES

Y hablando del Presidente, una verdadera tormenta legal ha causado al decir que por decreto pasará a la Guardia Nacional a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que de facto se trata de la militarización de la seguridad pública en México.

Desde todos los rincones del país se alzaron las voces en el sentido de alertar por la entrega de otra área estratégica y de las más sensibles a los militares: La seguridad pública.

Ante el torrente de críticas, advertencias y alertas sobre el peligro de militarizar la seguridad, así como los riesgos para los derechos humanos, y sobre todo el pisoteo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, López Obrador pretendió matizar el tema diciendo que la Guardia Nacional “no perderá su carácter civil”.

Intenta ahora enviar una propuesta de reforma a legislaciones secundarias y a la Constitución.

Sabe que reformar las leyes secundarias es fácil, puesto que en el Congreso tiene la mayoría simple, no así con la Constitución donde requiere dos terceras partes para modificarla.

De seguro, habrá impugnaciones que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros podrían tomar una decisión favorable a la postura del Presidente.

A las Fuerzas Armadas del País se les ha entregado: Aeropuertos, aduanas, administración de puertos mercantes, obras como el Tren Maya, operatividad en distribución de medicamentos y vacunas, libros de texto, funciones de Patrulla Fronteriza versión mexicana, cientos de sucursales bancarias y más.

DE VUELTA

Jaime Bonilla Valdez estará de vuelta en la Cámara Alta, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara por 4 votos contra 2 que las acciones tomadas por la Sala Regional Guadalajara del TEPJF eran incorrectas.

El proyecto inicial realizado por José Luis Vargas Valdez fue a favor de regresar el escaño de Senador a Bonilla Valdez, y éste fue respaldado por los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Mónica Aralí Soto Fregoso y el mismo José Luis Vargas Valdez.

Mientras que quienes votaron en contra, fueron Felipe de la Mata Pizaña y la Presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis.

El argumento principal por el que los Magistrados decidieron que Bonilla regresaba es que el promovente del recurso El Partido Acción Nacional en Baja California, no estaba facultado para hacerlo ya que era un tema de interés nacional, por lo que tendría que haber sido el CEN del Pan a nivel nacional el promotor.

Por tal motivo, le fue avisado ya a Gerardo Novelo Osuna que dejaba de ser Senador Titular, para dejar el puesto a Jaime Bonilla Valdez, aunque según comentan, Novelo Osuna ya no fue en las últimas sesiones ya que al parecer se esperaba dicho desenlace.

Ahora habrá que estar al pendiente para ver de qué manera el regreso de la Senaduría beneficia al ex gobernador en el proceso que se inició por parte de la Fiscalía en el Estado.

SE METERÁ A LA PLAYA

Luego de que se levantara el cierre precautorio de Playa Hermosa, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, consideró que los funcionarios deben poner el ejemplo y meterse al mar para demostrar que tienen confianza en los resultados de los muestreos.

“Lanzo un reto para los funcionarios que vamos a ir a la apertura de la playa, necesitamos darle confianza a la gente, cómo es que estamos decidiendo abrir la playa por mayoría y vamos ir nada más a cortar un listón, no, hay que meternos a la playa, los voy a exhortar que ahora que vayan a la playa se lleven sus shorts, bikini, tanga o traje de baño completo, para que la apertura sea meternos a la playa, voy a invitar a todos y será esta semana, ya varios me dijeron que sí se meten, yo también me voy a meter”, afirmó.