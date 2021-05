Parece que el Partido Fuerza por México tuvo un serio problema para definir sus candidatos, mientras que algunos decidieron renunciar a la candidatura, otros sólo abandonaron la campaña y dejaron de hacer sus recorridos por la ciudad.

En el caso de Mexicali, el candidato a la alcaldía Xavier Rivas decidió declinar a la candidatura hace ya algunas semanas, argumentando que no congeniaban los ideales personales con los del partido, por lo que se hacía a un lado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hasta ahí todo normal, pero resulta que a la hora de ratificar la renuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, esto nomás no se dio, a Rivas se le citó en dos ocasiones, incluso de forma virtual pero no se presentó.

Por dicho motivo, aunque Xavier Rivas ya no se encuentra haciendo campaña, sigue siendo el candidato a la alcaldía de Mexicali e incluso su nombre aparece en las boletas que empezaron a llegar a Baja California el día de ayer.

Pero este no es el único caso, hay que recordar que Lourdes Inzunza, candidata a la Presidencia Municipal de Tijuana, si bien no hizo pública su renuncia, solamente ya no hace actos públicos y menos campaña, en el caso de ella se comenta que se salió porque no había apoyo económico para su campaña.

Parece que el peso de mantener el registro en Baja California se lo están dejando al candidato a la gubernatura, Jorge Ojeda, ya que en los dos municipios más grandes del Estado, las candidaturas quedaron acéfalas.

Indignación

El caso del fallecimiento de Juan Valle y Rocío González en un accidente automovilístico en la Vía Rápida de Tijuana ha causado indignación en la sociedad al punto en que se plantea llevar a cabo una manifestación en las afueras de la Penitenciaría de La Mesa, dependiendo el resultado de la audiencia en contra de la presunta responsable.

El domingo por la madrugada, la pareja integrada por Juan Valle y Rocío González perdió la vida después de que el automóvil en el que iban a bordo fue impactado por Nailea “N”, quien conducía en estado de ebriedad.

A diferencia de otros accidentes fatales, este despertó el interés e indignación por parte del público en general.

No queremos ser desconfiados, pero la presión social pudo tener como resultado que la joven responsable quedara tras las rejas porque, en primera instancia, se le señalaba como responsable de un delito que no amerita prisión preventiva.

Sin embargo, la ciudadanía no quedó conforme y ahora se organiza una manifestación en las afueras de los juzgados de La Mesa de Tijuana, la cual se llevaría a cabo en el caso de que la presunta responsable quede en libertad.

Le exigen una disculpa

Durante el segundo debate de candidatos a la presidencia municipal de Ensenada, nuevamente no acudió el Presidente Municipal y candidato de Morena, Armando Ayala Robles, sin embargo, no se salvó de las pedradas.

Por ejemplo, el candidato de Redes Sociales Progresistas, Félix Francisco Ojeda, le exigió a Ayala una disculpa pública a sus colaboradores por haberlos puesto a ladrar como perros rabiosos durante una transmisión en Facebook.

Por si eso no fuera bastante soez, recientemente también le dio un periodicazo a uno de sus colaboradores también durante en una transmisión en vivo.

Pero, al Alcalde parece no importarle mucho las críticas a su comportamiento, pues en las últimas semanas ha estado más ocupado en pintar el Palacio Municipal con los colores de Morena, lo que también ha generado el enojo de algunos regidores e incluso se dice que algunos de sus contendientes tienen suficiente evidencia de Ayala hablando de sus logros de gobierno durante actos de campaña, por lo que muy pronto presentarán una queja ante las instancias correspondientes.