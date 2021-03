Definen fórmulas en Rosarito

Los cuadros empiezan a tomar color, al menos en el PES, pues todo parece indicar que la ex delegada de la Secretaría de Gobierno del Estado en Rosarito, Norma Gutiérrez, se “lanzará” a la candidatura por la diputación del Distrito 15, pero no por Morena, sino por el PES, es decir se unirá a la causa de Laura Torres y por ende, Jorge Hank.

Gutiérrez Espinoza en algún momento fue priísta pero renunció al partido desde hace algunos años para unirse primero al PRD y después a Morena, pero de alguna forma regresa a sus raíces.

Torres Ramírez por su parte se ha movilizado y ya se habla de que la ex candidata a la alcaldía por este municipio en Movimiento Ciudadano, Dalia Salazar, quien por cierto renunció hace algunos días a su pretensión de encabezar de nueva cuenta las causas de ese partido en las urnas, ocupará ahora la primera regiduría en la planilla de Laura.

A esta planilla también se suma el restaurantero Rosario “Chayo” Castillo, quien parece ser que ya “amarró” la segunda regiduría y con él podrían sumarse otros conocidos personajes de la localidad.

Y mientras en el PES las cosas se van armando, en la alianza PRI, PAN, PRD, en Rosarito, aún no se llega a los acuerdos necesarios para designar a su candidata a la alcaldía, pues si bien se asegura que la priísta Linda Pimentel es la “buena”, parece ser que no las trae todas consigo, por lo que según se comenta Rosarito es el único municipio que no tiene definido a su candidato a estas alturas.

En el caso de Morena, la disputa está entre la actual alcaldesa Araceli Brown, y la consejera estatal de ese partido Rocío Adame, donde ambas aseguran tener el apoyo mayoritario de la membresía, por lo que el pleito está a todo lo que da.

Suministro para reos

Parece que la demanda de los familiares de personas privadas de la libertad fue atendido al menos en lo que se refiere al tema alimentario ya que ayer el Congreso del Estado aprobó la contratación de servicios de suministro de alimentos para los ceresos de Baja California.

Entre los argumentos para aprobar el recurso solicitado se señaló los derechos humanos con acciones positivas, otorgando recursos públicos, hay que recordar que hace algunas semanas reos de Mexicali se manifestaron, lo que ocasionó un motín en el que tuvo que intervenir agentes del sistema penitenciario.

Ahora la autoridad deberá estar atenta a que lo contratado cumpla con los estándares de calidad solicitados y no derive en más quejas por parte de los internos.

Aclaración

El delegado único del Gobierno Federal, Alejandro Ruiz Uribe, señaló que no hay pleitos ni discrepancias con el estado, luego de que se dieran declaraciones encontradas el pasado viernes respecto a la vacunación Covid en mayores de 60 años en el FEX Mexicali y que finalmente se cambió, al menos el fin de semana.

Lo que sí admitió fue que alguien se "adelantó" al informar que la vacuna se iba a aplicar en el Fex, pero al ser cuestionado por medios locales sobre si fue el secretario de salud Alonso Pérez Rico el adelantado Ruiz Uribe se limitó a responder "Pues lo que dijo Juan Gabriel", refiriéndose a la famosa frase del divo de Juárez "Lo que se ve no se pregunta".

Por lo pronto, ahora el Gobierno federal debe trabajar en reducir los tiempos de espera de vacunación ya que al menos en vehículo, siguen siendo altos, y para los adultos mayores es complicado estar haciendo filas.