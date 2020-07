Bien evaluada

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mantiene un alto nivel de aprobación, así lo dio a conocer la encuestadora, Consulta Mitofsky, quien la coloca en quinto lugar nacional de las mujeres que lideran un municipio.

La medición se hizo sólo entre alcaldesas mujeres, donde Marina compartió el Top 5 con personajes como Clara Luz Flores de General Escobedo en Nuevo León, y María Eugenia Campos de la ciudad de Chihuahua.

Además, en días pasados se dieron a conocer otras encuestas como la realizada por la empresa Caude, donde se miden por igual a hombres y mujeres, y donde también Marina se encuentra entre las mejor evaluadas en todo el país.

Aunque estos números perciben varios indicadores por parte de las encuestadoras, en estos momentos miden sobre todo el ánimo de la gente en cuanto al trabajo que realizan sus alcaldes en torno a la pandemia del Coronavirus.

Ese ha sido uno de los puntos que ha ayudado a la presidenta municipal de Mexicali, quien, desde el primer día de la contingencia, ha tomado acciones y ha mantenido una comunicación directa con la población.

Más vale suerte que talento

Por lo general, las candidaturas “suplentes” son vistas de manera despectiva en los políticos, sin embargo, hay quienes han sabido capitalizarlas bien, claro ejemplo es la ex priista Nancy Sánchez Arredondo quien fue diputada federal por primera vez, gracias a que el entonces Diputado Federal Jaime Martínez Veloz pidió licencia para contender por el PRD a la alcaldía de Tijuana, esos dos meses de vacaciones dicen que Nancy los aprovechó bien en un restaurante cercano a la Cámara.

En 2018, Nancy buscó la candidatura al Senado de la República por el PRI, pero como Alejandro Arregui logró la primera posición en la fórmula, Nancy rechazó ir como segunda e incluso se le criticó que no hiciera campaña a favor de los candidatos locales del PRI, pero gracias a sus acompañamientos políticos logró que le “cayera” la suplencia de la Senaduría Plurinominal (esas que no hacen campaña) de Vanessa Rubio, ex colaboradora de José Antonio Meade.

En 2019 Nancy renunció al PRI argumentando que “el de hoy es un PRI de anti valores”, que “el PRI que hoy negocia al mejor postor su papel de oposición y contrapeso”, curiosamente Nancy se colocó meses después en la Subsecretaría de Gobierno del Estado, bajo el amparo de Morena.

Con la solicitud de licencia al Senado de Vanessa Rubio todos se preguntan si Nancy “aceptará” ser Senadora de ese partido “antivalores”, o va a traicionar de manera directa y se irá a Morena con un espacio que es netamente del tricolor, o de plano si encuentra decencia y no toma protesta.

Lo que se comenta desde el centro del país, es que la solicitud de licencia de Rubio es una negociación política para que tanto ella como colega Pepe Meade queden protegidos en el extranjero ahora que reventará el escándalo en Pemex con la detención de Lozoya, a cambio, ceden su Senaduría al Grupo Parlamentario de Morena y Nancy “gracias a sus convicciones” tome la Senaduría y se sume al grupo de Morena, logrando con ello obtener la mayoría en el Senado.

Los diputados ni fu ni fa

Ayer, el Congreso del Estado de Baja California rechazó el que se den los matrimonios igualitarios en el Estado sin la necesidad de un amparo, por lo que antes de que el tema muriera, salió el diputado Juan Manuel Molina García a tratar de salvar la situación y solicitó que la reforma fuera devuelta a comisiones.

En total fueron 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, por lo que el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, al ver tantas abstenciones, fue que solicitó se regresara y trabajar el tema para convencer a los diputados que se abstuvieron.

En abstención votaron los diputados Claudia Agatón, del PT; Carmen Leticia Hernández, de Morena; Juan Melendrez, de Morena; Víctor Manuel Morán, de Morena; Víctor Navarro, de Morena; David Ruvalcaba, del PRI y Miguel Ángel Bujanda, diputado independiente, quienes aunque señalen que está legitimado el poder abstenerse, la realidad es que lo único que hicieron es tratar de no meterse en problemas.

Seguramente el conflicto social que pudiera causarles ante cierto grupo no lo ven con buenos ojos, a pesar de que su trabajo es decidir por los bajacalifornianos, no abstenerse, ya que para eso cobran un sueldo de decena de miles de pesos.

Así que esos siete diputados ni están de un lado, ni del otro, sino todo lo contrario, estuvieron en la sesión solo para decir que existen, no para emitir postura.

Por cierto, comentan que el poco colmillo político que tiene la coordinadora de la bancada de Morena, Monserrat Caballero, es parte del problema que enfrentan, ya que por segunda ocasión sus legisladores han sido quienes ocasionaron que de nueva cuenta una propuesta que como partido apoyaban no fructificara y tuviera que ser el diputado Molina García quien saliera a tratar de componer la situación.